Oriana Sabatini recordó qué la ayudó a superar los problemas de salud mental

"Le mandé mensajes varias veces, pero no contestó. Hay una especie de pared de su parte que no me permite acercarme", reconoció.

Y siguió: "No veníamos hablando hace tiempo. Aún así, le envié la invitación al casamiento, pero no recibí respuesta".

Asimismo aprovechó para desmentir tajantemente algunos rumores que indican que el distanciamiento haya sido por una herencia familiar: "Escuché muchas cosas que no son ciertas. Me molesta que inventen cosas sobre mi familia".

