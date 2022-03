Oliver Taylor Hawkins: 10 sustancias y corazón de 600 grs.

Ellos dijeron que el órgano colapsó ante el coctel de estupefacientes que le encontraron en la sangre. El deceso se produjo de inmediato.

Oliver Taylor Hawkins estuvo por más de 2 décadas en la agrupación Foo Fighters y aunque pasó por el cine, la batería era su gran pasión.

La noticia de la sobredosis ya la había anticipado la propia Semana al acceder a un informe reservado de lo hallado por las autoridades en la escena de los hechos:

“Señala haber observado dentro de la habitación rastros de una sustancia similar a la cocaína”.

“Teniendo en cuenta que no se observan signos de violencia, preliminarmente se plantea como hipótesis de la muerte una sobredosis; a la espera de dictamen técnico científico”.

Esto fue confirmado por el periodista colombiano Luis Carlos Vélez, quien aseguró que en la habitación se encontró polvo blanco "similar a la cocaína".

Vélez agregó: “En la habitación, las autoridades colombianas encontraron una lata de cerveza vacía, una botella de vodka abierta, una botella de Coca-Cola y algunos otros artículos que están siendo analizados por las autoridades. Los testigos en el hotel me dijeron que Taylor Hawkins llamó a la recepción para pedir ayuda debido a un 'dolor en el pecho' antes de ser encontrado muerto en su habitación."

El director de la estación de radio FM con sede en Bogotá dijo: "Un oficial de policía que entró en la habitación le dijo a los fiscales que vio un "polvo similar a la cocaína" en la habitación de Taylor Hawkins. Aún no se ha confirmado el consumo de drogas".

Luego de todo eso, la Oficina del Fiscal General de Colombia, declaró:

“La Oficina del Fiscal General de Colombia puede confirmar lo siguiente después de la autopsia inicial en el cuerpo de Taylor Hawkins.

'Que en el examen toxicológico a la orina de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas marihuana, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas y opioides.

El Instituto Nacional de Medicina Forense continúa con sus estudios médicos para poder esclarecer por completo los hechos que llevaron a la muerte de Taylor Hawkins."

Drogas

Hawkins, casado con su esposa Alison y padre de 2 hijos adolescentes, Oliver y Annabelle, había discutido abiertamente sus problemas con las drogas y la sobredosis años antes de lo que la banda llamó su muerte "trágica y prematura".

4 años después de unirse a Foo Fighters, Hawkins tomó una sobredosis de heroína y terminó en coma en 2001, lo que luego describió como el resultado de "llevarlo demasiado lejos".

La Secretaría de Salud emitió un comunicado en el que confirmó que el baterista de Foo Fighters había provocado una emergencia médica tras sufrir 'dolores en el pecho':

"Con respecto a la muerte del músico estadounidense Taylor Hawkins en el barrio de Chapinero, ocurrida la noche del viernes, el Departamento de Salud de la Ciudad expresa lo siguiente:

El Centro de Regulación de Emergencias de la ciudad recibió una alerta sobre un paciente con dolor torácico en un hotel ubicado en el norte de la ciudad.

Se envió una ambulancia para atender este caso. Sin embargo, cuando llegaron los equipos del departamento de salud, encontraron una unidad de respuesta móvil de la empresa EMI en el lugar."

El pasado

Hawkins se unió a la banda en 1997 después de que el grupo completara su segundo álbum, 'The Color and the Shape'.

Antes de estar en Foo Fighters, Hawkins tocaba la batería para Alanis Morissette, de donde fue reclutado por Dave Grohl, el legendario baterista de Nirvana, fundador de Foo Fighters en 1994, meses después de que Kurt Cobain, el líder de Nirvana, se quitara la vida.

Después del suicidio de Cobain en abril, Grohl se retiró y no estaba seguro si quería permanecer en la industria de la música, pero creó Foo Fighters, después de grabar un demo de 15 pistas y firmar con Capitol Records.

En el autobiografía de 2021, 'The Storyteller', Grohl llamó a Hawkins su "hermano de otra madre, mi mejor amigo, un hombre por el que recibiría una bala".

Desde el primer encuentro, nuestro vínculo fue inmediato y nos hicimos más cercanos cada día, cada canción, cada nota que tocamos juntos", escribió Grohl. "Estamos absolutamente destinados a serlo, y estoy agradecido de que nos hayamos encontrado en esta vida. Desde el primer encuentro, nuestro vínculo fue inmediato y nos hicimos más cercanos cada día, cada canción, cada nota que tocamos juntos", escribió Grohl. "Estamos absolutamente destinados a serlo, y estoy agradecido de que nos hayamos encontrado en esta vida.

Cuando Hawkins subió a bordo en 1997, Foo Fighters abandonó el rock alternativo para avanzar sobre músicas más multitudinarias.

