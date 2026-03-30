Ni Ian Lucas se atrevió a tanto: Fátima Florez fulminó a Evangelina Anderson

Embed - "ME HIZO LA VIDA IMPOSIBLE": Fátima Flórez, en la piel de Moria, apuntó contra Evangelina Anderson

¿Qué dijo Fátima Florez de Evangelina Anderson?

En eso, Moria no aguantó y preguntó "¿Pero Eva Anderson ninguneó a la señora Fátima Florez?". A lo que Fátima, en modo Moria, respondió: "Sí. eso fue hace muchos años".

"La señora Evangelina Anderson no es peligrosa, es peligrosísima, peligrosa con todo. Es danger, danger total", dijo la humorista imitando a la conductora.

Y continuó: "Le hizo la vida imposible a la señora Fátima Florez. Ella no se bancaba que la señora Fátima Florez brille. No se lo bancaba y era mala. Era mala".

En ese sentido, la humorista contó que la modelo no se bancaba que brille en el 2000 cuando empezaron con Corona ( junto a Fernanda Vives), y "se la agarraron con Fátima, le hacían bullying, le escondían las cosas, le robaban, le hacían de todo”.

“La señora Fátima como es resiliente, y tiene una resiliencia enorme, salió adelante y siguió su carrera mientras las demás acompañaban a los maridos futbolistas”, sentenció la comediante en modo Moria.

Evangelina Anderson e Ian Lucas

Finalmente, Fátima hizo referencia al escándalo que tiene como protagonistas a Evangelina Anderson e Ian Lucas.

“Atrevimiento es negar a Ian Lucas, que es un bomboncito”, dijo tajante la humorista.

Recordemos que, por mucho tiempo se habló de un supuesto romance entre Evangelina e Ian, durante el paso de ambos por MasterChef Celebrity Argentina 2026.

Evangelina ha negado en reiteradas ocasiones haber tenido un amorío con el youtuber, mientras él, todo lo contrario.

“¿Y con Ian qué pasó?”, le preguntó a Evangelina en una oportunidad Ángel de Brito, conductor de LAM, lo que generó una respuesta contundente de la modelo: “No, nada, nada. No pasó nada”.

En LAM insistieron: “¿Era juego? ¿O pasó un poco?”. A lo que Evangelina reafirmó: “No pasó nada. Fue parte de MasterChef”.

De acuerdo con Evangelina el vínculo entre ambos surgió como juego televisivo.

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