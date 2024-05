Narda Lepes reveló cómo hizo para aprender tanto sobre la cocina

Los integrantes del equipo no dudaron en degustar la producción y la aprobación fue unánime. El hijo de Adrián Suar luego de probarlo, de inmediato celebró el sabor del plato. "Dale, llevátelo", le dijo más tarde con la boca llena a la conductora.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/1795506181630288092&partner=&hide_thread=false Metido en el programa Toto. pic.twitter.com/tgWfiBE6sT — OLGA (@olgaenvivo) May 28, 2024



Francis Mallmann recordó "lo más lindo" que consiguió con la cocina

Hace algunos días el reconocido chef Francis Mallmann estuvo como invitado en Soñé que volaba y contó qué fue "lo más lindo" que le dejó su trabajo.

"He cocinado mucho para Pink Floyd", expresó para sorpresa del equipo del programa líder del streaming y agregó: "Lo más lindo que me dio mi trabajo fue cocinarle a los músicos de mi niñez. No todos, pero muchos".

Y posteriormente recordó: "En un caso cociné en la arena y decidí que la plancha iba a ser bajita porque yo tenía que estar arrodillado".

En ese entonces le preguntaron: "¿Para quién?". Y respondió orgulloso: "Para uno de los Rolling Stones". Si bien le preguntaron para cuál de sus integrantes, el entrevistado prefirió no dar el nombre del músico.

