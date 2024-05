Ángel de Brito reveló el polémico dato que Javier Milei le confesó sobre sus perros

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vueltamediaok/status/1795210857246257162?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Ángel De Brito sobre Milei y sus perros: pic.twitter.com/407w6RlUXW — Vuelta y Media (@vueltamediaok) May 27, 2024



“Me habló por su amor por los perros. Me contó que tenía los cinco perros famosos, cuatro perros, no sé cuántos eran. Y le digo: ‘¿Qué tenés una casa?’ Porque a mi me gustan los perros”, rememoró y sorpresivamente reveló que le contestó que convivía junto a sus mascotas en un monoambiente.