Nancy Pazos cruzó a Marley en plena nota por sus dichos sobre el parto de su hija

Qué motivo a Nancy Pazos criticar a Marley

Hace algunos días Marley fue entrevistado por Héctor Mugeri y con su hija Milenka en brazos contó detalles sobre el parto y sus dichos no pasaron desapercibidos.

"Estuvimos horas y horas. En un momento viene el médico y me dice que hay mucho sangrado y que hay un nuevo método, como una especie de aspiradora, para poder succionar y acelerar el momento. Me dice: '¿Vos querés eso?'. No, yo no quiero eso. Yo quiero que nazca natural", recordó.





Embed - Marley enfrenta críticas por relato de parto de Milenka



Su frase no pasó desapercibida y de inmediato fue duramente criticado en las redes sociales. El repudio fue tal que debió hacer un descargo para aclarar lo que quiso decir.

Asimismo, sobre el final de su relato contó que su relación con Kassandra, la mujer que subrogó su vientre, "es genial" y que le indicó que está dispuesta a volverlo a hacer si el conductor desea tener un tercer hijo.

