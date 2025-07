"Me maté": Paula Bernini se resbaló en plena cobertura y sufrió un golpazo

La fuerte estafa que sufrió Paula Bernini

A medidos de mayo Paula Bernini fue víctima de una estafa virtual mientras se encontraba de vacaciones por Europa.

"Hoy me metí para poder pagar justamente las tarjetas y me di cuenta de que no tenía la plata. No puedo creerlo", relató en las redes sociales.

Según explicó, notó irregularidades cuando le llegó una alerta por "movimientos extraños" en su cuenta. De inmediato contactó a su entidad financiera buscando una aclaración. "Llamé al banco y me dijeron que me quede tranquila, que era un error de sistemas", explicó la periodista, evidenciando la falsa sensación de seguridad que le transmitieron desde la institución.

Sin embargo, la situación se tornó aún más dramática al comprender que el robo tabmién afectó los fondos de su padre, que tenía destinados para cumplir con obligaciones financieras. Un golpe doble que intensificó la gravedad del episodio.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La nueva estafa que tiene en alerta máxima a todos los hogares

Marina Calabró reveló lo que pasó con Mariana Brey en C5N: "Estaba preocupada"

La miniserie de 6 capítulos que destroza récords de audiencia

El dato que nadie esperaba tras la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi: Uno de los dos se...

Diego Moranzoni volvió recargado y la ligó Crónica TV: "No me querían porque..."