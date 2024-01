María Becerra y su "mayor" desafío: "Me empecé a odiar a mí misma"

María Becerra: lidiar con el síndrome del impostor | Claro Oscuro



"No es como alguien que comete un error y queda de las puertas de su casa para adentro y a lo sumo se entera la vecina. Mis errores los sabe todo el mundo aunque yo no quiera. Lidiar con eso es un poco difícil, al principio me costó demasiado y me creía todo lo que me decían", sostuvo.