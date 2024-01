María Becerra confesó qué es lo que se inyecta en el rostro y en "algunas otras zonas"

“Ustedes saben que a mi no me ceba caretearla. Yo me hice las tetas, lo digo. Son todas inyecciones de ácido hialurónico. En los labios y en otras zonas, no te voy a mentir”, reveló y rápidamente se animó a esbozar una pícara sonrisa. Más tarde alguien le preguntó si podía mover solo una ceja y luego de demostrarlo frente a cámara manifestó: "Tengo movilidad en la cara, loco. Tampoco es que me puse bótox, no. Me pongo ácido hialurónico".