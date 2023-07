Lollapalooza 2024: El furor agotó las entradas anticipadas

image.png Acá se junta lo mejor de lo mejor de lo mejor.

Aunque todavía no se ha revelado el line up oficial, se espera que el cartel esté a la altura de las ediciones anteriores, que contaron con la presencia de figuras como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Billie Eilish, The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire y muchos más.