Las redes arden en la previa Sergio Massa vs. Javier Milei 

Sergio Massa vs. Javier Milei: The last dance. Hoy, domingo 12 de febrero, se palpita intensamente el debate presidencial en la Facultad de Derecho que constará de la participación de Javier Milei (LLA) y Sergio Massa (UxP). Mientras tanto, en las redes, se liberó un debate igual de interesante en la previa de este choque ideológico en pos del balotaje del próximo 19 de noviembre.