Elecciones 2023. La sobrevivencia del más fuerte

"El kirchnerismo, espacio político que prácticamente ha hegemonizado la vida política argentina durante el siglo XXI, aspira a obtener un quinto mandato, en esta oportunidad encabezado por Sergio Massa, Ministro de Economía de un país estancado, con inflación de tres dígitos, pobreza récord sobre 40 % y un desempleo que apenas se maquilla con asistencialismo y planes sociales", lanzaron mediante un comunicado.

En ese mismo orden enfatizaron que el aspirante presidencial oficialista "representa la continuidad de un modelo económico corporativo fracasado y de instituciones que, en lugar de permitir que Argentina crezca a la par de sus países vecinos, la ha mantenido en un estancamiento permanente desde hace décadas", y agregaron que "El costo de estas perversas políticas económicas ha sido la inflación galopante, la pobreza extendida y la angustia económica de millones de argentinos que ven como su nivel de vida se derrumba a diario", acusaron al tiempo que alertaron que Massa propone "descarnadamente la confusión de Estado-Gobierno-Partido".

Mientras tanto, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, acusó ayer sábado 11/11 a su rival en el balotaje, Sergio Massa de (UXP) de “campaña sucia” luego de que el titular de Hacienda publicó un video en redes sociales con un compilado de imágenes donde se lo ve insultando durante diferentes reportajes.

"@SergioMassa a esta altura de una campaña tan sucia no me sorprende tu deshonestidad intelectual", criticó el libertario en la red social X."Deberías poner también el motivo que me impulsó a insultar de ese modo. Ah claro, eso implicaría revisar la basura de la política y sus curros que nos hunden en la miseria. VLLC!", señaló el libertario en la previa del debate presidencial de mañana.

Es probable que en el debate por celebrarse en 8 h, ambos se espeten comentarios en la misma dirección, es decir, buscando generar temor ante la posibilidad de que la Argentina se someta a un "salto al vacío" con Milei eventualmente como jefe de Estado, o bien tratando de azuzar la sensación de cansancio que florece en un sector de la sociedad hacia la política tradicional y arengando a impulsar un "cambio", como insisten en filas de LLA, sobre todo después del pacto con Macri: un trato electoral que supuso, por cierto, un maquillaje discursivo entre los libertarios.

Ese ligero viraje estratégico quedó en evidencia en el debate de la semana pasada entre los candidatos a vicepresidente: Agustín Rossi, por UxP, y Victoria Villarruel, de LLA, que trabajó mucho el concepto de "continuidad o cambio" durante su exposición. Y dicho sea de paso, la compañera de fórmula de Milei largamente se erigió como la vencedora de su pulseada contra el jefe de Gabinete de la Nación. Con lo cual, Massa deberá asumir este domingo el desafío adicional de enmendar la pálida imagen que dejó Rossi en los estudios del canal de televisión Todo Noticias (TN).

Otros aspectos para tomar en cuenta: en el caso de Massa, habrá que ver si chicanea o no a Milei por su idea de "casta" y su aparente determinación para combatir a la política tradicional y sus privilegios, después de su fallida asociación con el gremialista gastronómico Luis Barrionuevo primero, un fiel exponente de la burocracia sindical argentina, y de su reciente vinculación con el ala dura del PRO, con Macri y la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich a la cabeza.

En este sentido, si bien el acuerdo con el macrismo da la sensación de que robusteció la figura de Milei, a juzgar por distintas encuestas sobre intención de voto, un trabajo de la consultora Ad Hoc sobre conversaciones en redes sociales en la Argentina con miras a la segunda vuelta electoral indicó que el "concepto casta se le volvió en contra" a Milei y "fue usado por las comunidades cercanas al oficialismo para criticar su alianza" con los "halcones" del PRO.

"Estamos ante una elección profundamente emocional", resaltaron también los especialistas de Ad Hoc, que agregaron que, en este escenario a todas luces peculiar, tanto para Massa como para Milei "justificar por qué no hay que votar al otro es más fácil que fundamentar el voto propio". Indicaron, además, que durante octubre pasado se registró un "incremento del volumen de la conversación de ambos" de cara al balotaje, aunque ese aumento "se explica, en mayor medida, por el crecimiento de menciones negativas en los dos casos".

A su vez, está por verse también si este domingo Milei simplemente sobrevuela los recientes escándalos que sacudieron al oficialismo o bien se lanza a la carga y embiste contra Massa después de que estallara el caso de espionaje ilegal financiado supuestamente con dinero público que tiene al funcionario de la agrupación ultra-kirchnerista La Cámpora Fabián "Conu" Rodríguez al tope de la nómina de involucrados.

Y un aspecto más para tomar en cuenta con vistas al debate: cuántos guiños ensayarán Massa y Milei hacia el interior del país, hacia el sector productivo nacional por fuera de la provincia de Buenos Aires y, especialmente, apuntando la mira en Córdoba, un distrito que, como ocurrió en 2015 -para ungir a Macri como presidente-, puede volver a ser determinante este año. Desde allí levantó su voz en los últimos días el "Gringo" Juan Schiaretti, para fustigar al líder del Frente Renovador.

Asimismo, en las elecciones generales del 22 de octubre pasado Schiaretti, como aspirante presidencial de Hacemos por Nuestro País, obtuvo casi 1,8 millones de sufragios (1.784.315 en total): ese universo de moderados y votantes "anti-grieta" en general se convirtió ahora en la pecera de la que buscan nutrirse ambos contrincantes en el balotaje. De todos modos, una fuente del llamado peronismo federal dijo a Noticias Argentinas que el saliente gobernador de Córdoba está dando "señales concretas" que demuestran que quiere que pierda Massa frente a Milei.

