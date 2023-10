Jésica Cirio: Contundente con Telefe y con nuevo novio

“Ayer en uno de los tantos chats que hay del programa, Jésica a sus productores, compañeros y amigos del programa les puso ‘esto es una pesadilla ’”, aseguró el periodista, sobre cruda frase que la modelo escribió. “La está pasando muy mal y en principio ella va a ir al programa si nadie le dice nada”, contó el panelista en el ciclo de Fabián Doman.

Recordemos además que Diego Leuco, el nuevo conductor del ciclo no estará el domingo que viene por un viaje que tenía comprometido. El periodista también se refirió a su compañera y aseguró: "Tampoco la conozco hace tanto tiempo, hace algunos programas que compartimos ahí. La vi como todos los días. No indagué demasiado. Es una situación complicada. No me metí".

En las últimas horas, tras la imputación de la modelo por corrupción. Laura Ubfal confirmó que el viernes a las 13.00 horas, Cirio brindará una entrevista exclusiva.

image.png Jésica Cirio brindará una entrevista exclusiva con Telefe.

Jésica Cirio tendría nuevo novio: "La mujer de mis sueños"

En el programa de Fabián Doman, el periodista reveló detalles del supuesto nuevo novio de Jésica Cirio tras un mensaje que recibió la modelo en julio, cuando anunció su separación de Martín Insaurralde y se fue de vacaciones a Ibiza.

“Voy a mencionar un nombre que no quiere ser mencionado”, aseguró el conductor de Bien de Mañana. “La foto de Jésica tiene 63.000 me gusta. Y Elias_Piccirillo dice ‘Las mejores vacaciones, junto a la mujer de mis sueños ’”, aseguró Doman.

