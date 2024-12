Informe Especial: Taylor Swift en el choque Blake Lively vs. Justin Baldoni

"Creo que hay personas mejores para eso", dijo a Entertainment Tonight ya en agosto de 2024, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ponerse detrás de la cámara para una secuela. "Creo que Blake Lively está lista para dirigir. Eso es lo que creo".

Su comentario hizo que los fans se preguntaran si había mala relación entre Baldoni y Lively en el set.

Us Weekly ha confirmado desde entonces que hubo una “lucha creativa” intensa entre los dos. “[Justin] sintió que su visión no era la de Blake, y eso sofocó la creatividad en el set”.

Los rumores de una ruptura entre los protagonistas de la película comenzaron a circular durante su presentación de prensa, luego de que los fanáticos notaron una frialdad entre la pareja en la alfombra roja.

Baldoni era el actor y protagonizó a Ryle Kincaid.

Black Lively fue productora ejecutiva de la película y protagonizó a Lily Bloom.

En el paso siguiente ocurrió la demanda judicial de Lively.

La autora de 'It Ends With Us', Colleen Hoover, dijo respaldar a Blake Lively.

Sucede que en la postproducción, Blake trajo a su propio editor para montar una versión de la película que fue la elegida para su distribución: ella tenía mejores ideas que él sobre la película.

lively baldoni.webp Justin Baldoni fue denunciado por la actriz Blake Lively (Blake Ellender Brown).

La reunión

El equipo de crisis de Justin Baldoni (la publicista Jennifer Abel y la experta en gestión de crisis Melissa Nathan) mencionó a Taylor Swift en la estrategia para 'derribar' a su mejor amiga Blake Lively, según Daily Mail.

Melissa Nathan trabajó para Johnny Depp en el pasado, junto a la publicista Jennifer Abel.

Blake ha acusado a Justin de ingresar a su tráiler mientras ella estaba "desnuda" y de dejar que sus "amigos" la vieran filmar escenas de sexo.

En documentos legales, el equipo de Blake afirma que se realizó una reunión "de todo el personal" el 04/01/2024, supuestamente "para abordar el ambiente de trabajo hostil que casi había descarrilado la producción de la película". Se dice que estuvieron presentes Jamey Heath, el director ejecutivo de su compañía de producción Wayfarer Studios, y un productor de 'It Ends With Us'.

Los asistentes discutieron una supuesta "conducta inapropiada" de Justin y Jamey, y al final de la reunión, "todas las partes presentes acordaron que la conducta descrita cesaría", según una copia de la demanda obtenida por The New York Times .

Un punto que fue "acordado" fue: "No más entrar, intentar entrar, interrumpir, presionar o pedir a BL que entre a su tráiler o al tráiler de maquillaje por parte del Sr. Heath o el Sr. Baldoni mientras ella esté desnuda, por ningún motivo".

Otro texto decía: "Todos los actores que participen con BL en escenas íntimas que impliquen cualquier estado de desnudez o desnudez simulada deben ser clasificados como actores activos y en activo, no 'amigos' del director o los productores, y deben ser aprobados previamente por BL".

Nueva foto de Taylor Swift y Blake Lively

Taylor Swift

Las pruebas adjuntas a la denuncia mostraron que la experta en gestión de crisis que trabaja para Justin explicó al demandado, en un correo electrónico del 06/08/2024: "Nuestro equipo también puede explorar la posibilidad de 'plantar' historias sobre la 'militarización' del feminismo y cómo personas como Taylor Swift han sido acusadas de utilizar estas tácticas para 'intimidar' y conseguir lo que quieren".

El experto en gestión de crisis de Justin también destaca en el correo electrónico la enorme base de fans de Blake y Taylor, que será tomada "extremadamente en serio".

Según US Weekly, el correo electrónico del consultor de Justin dice: "Hemos visto los problemas más inocuos volverse gigantes debido a las redes sociales o las crisis más enormes no tener ningún efecto sobre las redes sociales. A estas alturas no se puede decir nada al respecto, pero BL tiene algunos de los mismos seguidores que TS, así que nos lo tomaremos muy en serio".

En un documento aparte se menciona: "Nuestro equipo también puede explorar la posibilidad de 'plantar' historias sobre la utilización del feminismo como arma y cómo personas como Taylor Swift han sido acusadas de utilizar estas tácticas para 'intimidar' y conseguir lo que quieren".

blake-lively4.jpg Taylor Swift y Blake Lively en el Super Bowl.

Orgasmos y mordiscos

La demanda incluye acusaciones de que Justin

le mostró a Blake videos de desnudos e imágenes de otras mujeres,

habló sobre su supuesta adicción a la pornografía e

hizo comentarios inapropiados sobre su peso, su difunto padre y otros miembros del elenco y el equipo.

La presentación legal de Blake también sostiene que Justin "improvisó intimidad física" durante una escena sin discusión ni coreografía previa.

Según se informa, un incidente involucró a Justin "mordiendo y chupando discretamente el labio inferior de la Sra. Blake" durante múltiples tomas, supuestamente insistiendo en volver a filmar la escena repetidamente a pesar de la clara incomodidad de Blake.

La demanda alega que Justin hizo preguntas sexuales, incluso le preguntó a Blake si ella y su esposo, Ryan Reynolds, experimentaron clímax simultáneos, una pregunta que ella encontró intrusiva y se negó a responder.

La acción legal de Blake afirma que antes de comenzar el rodaje, Justin "insertó contenido sexual gratuito improvisado y/o escenas que involucraban desnudez en la película (incluso para un personaje menor de edad) de formas altamente inquietantes".

Entre los supuestos cambios estaban una "escena en la que Blake iba a tener un orgasmo frente a la cámara" y una "escena detallada" que mostraba a Lily Bloom, la versión más joven del personaje de Blake, perdiendo su virginidad, ninguna de las cuales aparecía en la novela original.

Según la denuncia, estos agregados se hicieron sin el consentimiento de Blake después de que ella ya se había comprometido con el proyecto.

Cuando Blake planteó objeciones, Justin supuestamente defendió los cambios alegando que se agregaron porque estaba creando la historia "a través de la mirada femenina".

Aunque finalmente aceptó eliminar la mayoría de las escenas, supuestamente luchó para conservar una que mostraba a Lily y Ryle Kincaid, su personaje, alcanzando el clímax juntos en su noche de bodas, afirmando que era "importante para él porque él y su pareja alcanzan el clímax simultáneamente durante el coito".

Las acusaciones se extienden al productor de la película, Jamey, quien está acusado de agravar el ambiente tóxico.

La demanda afirma que Jamey presionó a Blake para que simulara desnudez durante una escena de parto, a pesar de acuerdos previos de que no se requería desnudez.

La escena supuestamente carecía de las protecciones estándar de la industria, dejando a Blake "casi desnuda con las piernas bien abiertas en estribos y solo un pequeño trozo de tela cubriendo sus genitales".

Jamey también está acusado de mostrarle a Blake y a su asistente un video gráfico, completamente desnudo, de su esposa dando a luz, que Blake inicialmente confundió con pornografía.

baldoni-lively.jpg Blake Lively y Justin Baldoni en una escena de la película.

Besos y topless

Además, tanto Justin como Jamey supuestamente entraron al tráiler de Blake sin previo aviso en múltiples ocasiones mientras ella estaba desnuda, amamantando o en alguna otra situación vulnerable.

La denuncia detalla un incidente en el que Jamey entró al tráiler de maquillaje de Blake sin ser invitado, mientras ella estaba en topless.

Aunque Blake le pidió que esperara hasta que ella estuviera vestida, Jamey supuestamente la miró fijamente a pesar de su pedido explícito de que apartara la mirada.

Otra afirmación inquietante involucra a Justin improvisando un momento íntimo durante una escena de baile lento.

Según la demanda, Justin se inclinó como él mismo, no como su personaje, y "lentamente arrastró sus labios desde su oreja hasta su cuello" diciendo: "Huele tan bien".

Cuando Blake se opuso a sus acciones, Justin supuestamente respondió: "Ni siquiera me atraes".

Los mensajes

Mientras tanto, mensajes de texto explosivos muestran al equipo de gestión de crisis de Justin debatiendo una campaña de desprestigio contra Blake.

Los mensajes muestran a los publicistas celebrando después de que lograron minimizar los informes sobre las acusaciones de Lively en la prensa.

"Muy poco apoyo. Los fans siguen apoyándote y creen que el problema de la 'disputa' se debe a que ella tomó el control de la película", escribió.

El día anterior, Nathan le comentó a Jennifer que: "La mayoría de las redes sociales están a favor de Justin y ni siquiera estoy de acuerdo con la mitad de ellas, jajaja". En otro artículo, Nathan se deleita con la estrategia del "genio".

"Jen, esto salió tan bien que me muero de la risa. Te llamaré en un momento para contarte cómo fue. Fue genial".

Muchos de los mensajes de la demanda, obtenidos mediante una citación, son entre las mujeres, incluido un intercambio en el que Nathan afirma que ella puede "enterrar a cualquiera".

El mensaje fue enviado en respuesta al texto de Jennifer que dice que Justin "quiere sentir que ella [Blake] puede ser enterrada".

"Por supuesto, pero sabes que cuando enviamos documentos no podemos enviar el trabajo que haremos o podríamos hacer porque eso podría meternos en muchos problemas", responde Nathan y agrega: "No podemos escribir, la destruiremos".

Continuó el mensaje con otro que decía: 'Imagínese si un documento que dice todas las cosas que él quiere termina en las manos equivocadas.

"Sabes que podemos enterrar a cualquiera, pero no puedo escribirle eso. Seré muy duro".

Otro intercambio de mensajes el 02/08 parece mostrar a Nathan bromeando sobre asesinar a Blake.

"También te envié un regalo. No te preocupes, no la maté y la envié en una caja a tu casa. Es un regalo de felicitación", dice el mensaje de Nathan, a lo que Jennifer responde: "MALDICIÓN".

Más tarde ese mismo día, Jennifer escribió que estaba "teniendo pensamientos imprudentes de querer plantar piezas esta semana sobre lo horrible que es trabajar con Blake".

Mientras tanto, Justin parece haber sugerido que sería beneficioso si pudieran orquestar una campaña dirigida en las redes sociales.

Envió un mensaje mostrando una captura de pantalla de un hilo de X sobre acusaciones de acoso contra Hailey Bieber con el título: "Esto es lo que necesitaríamos".

Cuando empezaron a surgir informes de tensiones entre Blake y Justin, se sugirió que las diferencias eran meramente creativas.

El marketing

Justin quería promocionar la película destacando el abuso doméstico que forma el corazón de la historia, mientras que Blake sintió que debería ser más esperanzadora y alentadora.

Blake fue posteriormente criticada por la forma "sorda" en que promocionó la película después de no mencionar el abuso doméstico en varias entrevistas.

No está claro si esta reacción fue planificada, pero los mensajes de Justin parecen mostrar que al menos estaba listo para aprovechar la prensa negativa.

"¿Cuál es la estrategia de TikTok?", escribe Justin en un mensaje. "Me gustaría que empezaran a publicarme SOLO hablando de violencia doméstica y clips y por qué esta película es tan importante".

Pero a medida que crecía la controversia en torno a la película, algunas de las acusaciones más nefastas que Blake había hecho en privado contra Justin comenzaron a aparecer en la prensa.

Entre ellos, se incluían comentarios inapropiados sobre su peso y que "se demoraba" demasiado en las escenas de besos.

Los textos muestran cómo el equipo de gestión de crisis se esforzó por intentar "cambiar la narrativa" volviendo a centrar la cobertura en Justin.

El 11/08, Jennifer le envió un mensaje a Justin asegurándole que las historias no eran una amenaza.

Las acusaciones de Justin

Justin ha refutado las afirmaciones a través de su abogado Brian Freedman:

"Es vergonzoso que la señora Lively y sus representantes hayan hecho acusaciones tan graves y categóricamente falsas contra el señor Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes, como otro intento desesperado de 'arreglar' su reputación negativa que se ganó a partir de sus propios comentarios y acciones durante la campaña para la película".

"Entrevistas y actividades de prensa que fueron observadas públicamente, en tiempo real y sin editar, lo que permitió a los internautas generar sus propios puntos de vista y opiniones".

"Wayfarer Studios tomó la decisión de contratar proactivamente a un gerente de crisis antes de la campaña de marketing de la película, para trabajar junto con su propio representante con Jonesworks empleado por Stephanie Jones, debido a las múltiples demandas y amenazas realizadas por la Sra. Lively durante la producción, que incluían su amenaza de no presentarse al set, amenazar con no promocionar la película, lo que finalmente llevó a su desaparición durante el estreno, si no se cumplían sus demandas".

"Los representantes de Wayfarer Studios todavía no hicieron nada proactivo ni tomaron represalias, y solo respondieron a las consultas de los medios para garantizar una cobertura equilibrada y objetiva y monitorear la actividad social".

"Lo que claramente falta en la correspondencia seleccionada es la evidencia de que no se tomaron medidas proactivas con los medios o de otro tipo; solo planificación interna de escenarios y correspondencia privada para elaborar estrategias, que es un procedimiento operativo estándar con los profesionales de relaciones públicas".

La defensa de Lively

El equipo de Blake dice que los mensajes incluidos como parte de la denuncia legal revelan "un plan de varios niveles que Justin y su equipo describieron como 'manipulación social' diseñado para 'destruir' la reputación de Blake", que dicen comenzó después de que ella planteó sus preocupaciones sobre las condiciones en el set.

Mientras tanto, mensajes de texto explosivos muestran cómo el equipo de gestión de crisis de Justin supuestamente lanzó una campaña de desprestigio contra Blake.

En otro mensaje, Justin parece sugerir aprovechar la participación de Reynolds como otro medio para atacar a Blake: sugerir que Lively había creado un "desequilibrio de poder" en el set al involucrar a su esposo Ryan Reynolds.

"Mi compañero me preguntó sobre cambiar la narrativa de esta filtración esta mañana sobre Ryan diciendo que el guión era un desastre y salvó la película", se lee en el mensaje antes de sugerir "usar sus propias palabras en su contra".

El documento también sugiere que algunos miembros de la tripulación supuestamente perdieron sus trabajos debido a la insistencia de Blake en el control creativo.

"También se descubrió que la Sra. Lively reclutó a su propio representante, Leslie Sloan, de Vision PR, quien también representa al Sr. Reynolds, para plantar historias negativas, completamente inventadas y falsas en los medios, incluso antes de que comenzara cualquier comercialización de la película, lo que fue otra razón por la que Wayfarer Studios tomó la decisión de contratar a un profesional de crisis para comenzar la planificación interna de escenarios en caso de que necesitaran abordarlo".

Blake negó haber plantado historias falsas o negativas sobre su coprotagonista o su empresa: "Espero que mi acción legal ayude a revelar estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian mala conducta y ayude a proteger a otros que puedan ser objeto de estas acciones".

