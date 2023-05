Fernanda Callejón: Descargo del ex por los polémicos audios

maria_fernanda_callejon_ricky_diotto.jpg_1747509483.webp

Diotto también sostuvo que esos audio son sólo una historia parcial, y que las discusiones con su ex esposa se remontan hace un año atrás:

Los audios son de la semana pasada, a mí me gustaría que filtren todos los audios de hace un año, donde le ruego que nos pongamos de acuerdo, que estemos tranquilos, que necesitamos buscar un lugar para vivir bien, uno para mí y otro para ella y que hay prioridades que no se están cumpliendo Los audios son de la semana pasada, a mí me gustaría que filtren todos los audios de hace un año, donde le ruego que nos pongamos de acuerdo, que estemos tranquilos, que necesitamos buscar un lugar para vivir bien, uno para mí y otro para ella y que hay prioridades que no se están cumpliendo

Una recopilación de audios salieron a la luz donde la ex pareja de la actriz la increpaba de forma amenazante. Todo tomó estado público cuando trascendió una supuesta infidelidad que desencadenó en divorcio. Debido a esto, Callejón también se expresó ante lo sucedido, pero cuenta con una medida cautelar que le impide entrar en detalles:

https://twitter.com/socioseltrece/status/1661386468382605314 Fernanda Callejón habló con #SociosDelEspectaculo sobre el difícil momento que está atravesando: "Tengo que soportar que me denuncien por extorsión". pic.twitter.com/qWEzl3DmJi — Socios del espectáculo (@socioseltrece) May 24, 2023

Ustedes me conocen, hace 40 años que trabajo en el medio. No entiendo como el victimario pasa a ser la víctima, que me pase una cautelar me parece un montón [...] El que expuso todo en los medios fue el, en una nota con Karina Iavícoli Ustedes me conocen, hace 40 años que trabajo en el medio. No entiendo como el victimario pasa a ser la víctima, que me pase una cautelar me parece un montón [...] El que expuso todo en los medios fue el, en una nota con Karina Iavícoli

La contraparte reveló que está harto de los constantes ataques que sufriría a manos de Callejón, y que lo único que le preocupa es lo que pensará la hija que tienen en común cuando crezca:

Estoy en una situación horrible. Imagínense que la madre de tu hija dice en televisión que vos la cagas a palos, qué va a pensar mi hija cuando sea grande y escuche eso. Soy una persona de bien, les juro por mi vida que nunca le levanté la mano a una mujer. Me da vergüenza tener que hacer esto, pero estoy harto de pelear contra una situación que no aguanto más Estoy en una situación horrible. Imagínense que la madre de tu hija dice en televisión que vos la cagas a palos, qué va a pensar mi hija cuando sea grande y escuche eso. Soy una persona de bien, les juro por mi vida que nunca le levanté la mano a una mujer. Me da vergüenza tener que hacer esto, pero estoy harto de pelear contra una situación que no aguanto más

