Ex de Brad Pitt y Ben Affleck reveló cuál es mejor en el sexo

Sin embargo, las comparaciones no terminaron ahí, pues la conductora le lanzó otra bomba igual de polémica: Cuál de los dos era el mejor actor. Si bien, Paltrow reconoció los dotes de Ben Affleck como escritor y director, consideró que Brad Pitt ha sido más consistente en su carrera como actor.

Brad Pitt o Ben Affleck: Chris Martin en la ecuación

Al mismo tiempo, el desarrollo del podcast también viró en derredor de su ex-esposo Chris Martin, cantante de Coldplay: Paltrow estuvo casada con él de 2003 a 2016, y en este punto, la conductora del programa cambió las reglas del juego haciéndola decidir entre los 3 perfiles en las siguientes situaciones:

Con quién te casas, con quién tienes sexo y a quién matas Con quién te casas, con quién tienes sexo y a quién matas

Nuevamente, Gwyneth se ruborizó y se puso pensativa, pero finalmente contestó:

Obviamente me casaría con Chris Martin porque me dio dos hijas, el amor de mi vida, así que lo haría de nuevo. Tener sexo... Creo que Brad, y Ben que Dios lo bendiga Obviamente me casaría con Chris Martin porque me dio dos hijas, el amor de mi vida, así que lo haría de nuevo. Tener sexo... Creo que Brad, y Ben que Dios lo bendiga

Desde el principio de la conversación, parecía que Brad estaba muy por encima de Ben en muchos aspectos, pues desde que la presentadora le dijo a su invitada “quiero jugar un juego, Ben o Brad” para posteriormente darle las circunstancias en las que competirían, Gwyneth rápidamente dijo “Brad”.

El amor de Brad Pitt y Gwyneth Paltrow comenzó en 1994, mientras que la pareja grababa el icónico filme de suspenso Seven. Durante tres años, se robaron todos los reflectores de las alfombras rojas por ser “la pareja del momento”. Aunque nunca hubo declaraciones contundentes de ninguna de las partes por su rompimiento, varios rumores indicaban que Brad prefería la fiesta que sentar cabeza, pero con los años lograron tener una relación de amistad muy solida.

En lo que respecta a Ben Affleck, a quien conoció en una cena de los estudios Miramax en los '90. Posteriormente grabarían la cinta Bounce, y tras dos años de relación, fue la actriz quien decidió no dar el siguiente paso. Eventualmente, Paltrow reveló los motivos de terminar su romance con Affleck en una entrevista para The Howard Stern Show:

Es interesante. Creo que hay ciertos novios con los que estás tratando de resolver las cosas, que estás tratando de sanar ciertas cosas de tu niñez y él fue mucho una lección en ese sentido. No estoy segura exactamente de lo que yo estaba tratando de sanar Es interesante. Creo que hay ciertos novios con los que estás tratando de resolver las cosas, que estás tratando de sanar ciertas cosas de tu niñez y él fue mucho una lección en ese sentido. No estoy segura exactamente de lo que yo estaba tratando de sanar

