El detalle paranormal durante el blooper de Mónica Gutiérrez: "Está embrujado"

“Todos nos distrajimos mirando al marido de Mónica Gutiérrez… ¿Pero quién movió el vaso de Vero Lozano? Es cosa de MANDINGA!!! Para mí ese canal está embrujado!!!”, escribió el creador de Gaturro.





Qué dijo Mónica Gutiérrez sobre el blooper televisivo

Mónica Gutiérrez se percató que su nombre se volvió viral en las redes sociales por el sorpresivo hecho y se lo tomó con humor.

La periodista diálogo con TN y contó, desde su perspectiva, qué sintió en el momento en que su marido apareció sin ropa detrás suyo.

“Primero quiero pedirle disculpas a la audiencia. Es una cosa divertida, si es que podemos ponerlo en ese plano”, dijo la periodista entre risas.

Y aclaró: "La gente de Telefe me llamó para hacer un Zoom a las 9 y me pidieron que estuviera lista a las 9:30". Y sumó: “Alejandro todavía estaba en la cama. No tuve tiempo de armarlo en otro lado y no me di cuenta de que él había quedado atrapado”.

