Fiesta en 'X' con el marido de Mónica Gutierrez "en pelotas"

El marido de Mónica Gutiérrez fue tema en las redes

Por supuesto, en las redes sociales tampoco pasó inadvertido y explotaron las alusiones al momento:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/estoesblender/status/1750167316753494330&partner=&hide_thread=false Comprometidísimo con el paro general el novio de la Mónica Gutierrez. La crisis no le llegó, que come bien, come bien. pic.twitter.com/8tUYZbSvsv — BLENDER (@estoesblender) January 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TanoNieto/status/1750160422559166955&partner=&hide_thread=false El que empezó el paro temprano fue el chongo de Mónica Gutiérrez pic.twitter.com/38sXkGFZol — German Tano Nieto (@TanoNieto) January 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Pampa139/status/1750174559393771669&partner=&hide_thread=false El machimbre de Monica Gutiérrez arrancó con el paro de temprano. Bien.

pic.twitter.com/VgIMrFTOp9 — Pampa (@Pampa139) January 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/therealbuni/status/1750189959334576534&partner=&hide_thread=false Monica gutierrez estaba hablando del paro de la CGT y se le coló el chongo en bolas atras kjj

queres guionar este pais y no te sale pic.twitter.com/006BYu5Mtv — ElBuni (@therealbuni) January 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mrcromosomas/status/1750182932117958981&partner=&hide_thread=false Entonces ya tenemos:

El Gato de Novaresio

Los travas de Andahazi.

El diputado chupateta.

El chongo de Mónica Gutiérrez pic.twitter.com/wHh2tBhVO7 — Gage Creed (@mrcromosomas) January 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/loderaulo/status/1750186081620775100&partner=&hide_thread=false Mientras hacía la nota, el chongo de Mónica Gutiérrez. pic.twitter.com/0AJooTG1Xy — loderaulo (@loderaulo) January 24, 2024

"Él no se enteró, porque yo tampoco me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que un momento una productora me puso un stop y me preguntó si quería aclarar algo. Yo no entendía qué tenía que aclarar, hasta que me dijo que el blooper se viralizó".

"Cuando me di cuenta me saltaron lágrimas, no entendí si eran de llanto o de risa. Decí que es mi marido y el padre de mis tres hijos. Pobre, tuvo un bautismo de fuego en las redes", agregó la periodista.