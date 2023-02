Big Time Rush: Volvieron luego de 9 años y causaron furor

BTR arg 2023 1.jpg Foto: Cata Almada

Cuando el telón cayó y la intro de la canción Windows Down empezó, también lo hizo la fiesta. La noche se disfrutó con sus mayores hits, tanto desde sus comienzos en 2009 en el show de Nickelodeon del mismo nombre de la banda, hasta su más reciente single Can’t Get Enough, lanzada hace 3 semanas.