image.png

Luis Brandoni, furioso por el acuerdo con Milei

El actor Luis Brandoni, diputado electo del Parlasur y quien integra el ala de la UCR de Juntos por el Cambio, rompió el silencio tras la oficialización de la alianza Macri-Bulrich-Milei que terminó resquebrajando a la coalición política caída en desgracia.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, Brandoni aseguró que está “bastante disgustado” y que considera que Juntos por el Cambio debería mantenerse como Oposición ya que según él es el “lugar que les otorgo la ciudadanía” .

#MásLeídas | De reconocida militancia radical, Luis Brandoni rechazó el llamamiento de Mauricio Macri y Patricia Bullrich para apoyar a Milei y dijo que el líder libertario es un "ignorante" y desata la rebelión de los "viejos meados" contra Macri.

Más: https://t.co/dBpVtiHUtt pic.twitter.com/nxjxcIfLlc — La Política Online (@LPOArg) October 27, 2023

Tras la oficialización del pacto LLA-Pro, Juntos por el Cambio comenzó a agrietarse: claro cisma entre los ‘halcones’ que se enfilan detrás de La Libertad Avanza, los pseudoneutrales tras el voto en blanco y los dirigentes como Lousteau/Morales/bloque radical que optan por Massa para “salvar a la República”.

Ya estoy bastante disgustado con el resultado, esto es la verdad porque no es lo que estábamos esperando nosotros. En cuanto a lo que decidió la ciudadanía hay que responder de la manera en que nos colocaron. Nos pusieron en el lugar de oposición y eso es lo que tenemos que hacer (Brandoni) Ya estoy bastante disgustado con el resultado, esto es la verdad porque no es lo que estábamos esperando nosotros. En cuanto a lo que decidió la ciudadanía hay que responder de la manera en que nos colocaron. Nos pusieron en el lugar de oposición y eso es lo que tenemos que hacer (Brandoni)

image.png

En la entrevista radial, el actor y dirigente también criticó la decisión de Bullrich de unirse a La Libertad Avanza. “No estoy de acuerdo. Nadie le dijo. Los que votamos por Patricia lo hicimos pensando porque puede ser buena gestora, pero a Patricia no le aceptamos cualquier ruta que tome. El hecho de haber votado a un candidato no significa que yo resigno mi criterio", soltó.

Brandoni además trató de “ignorante” al presidenciable Javier Milei, quien ha venido emitiendo juicios de valor un tanto peyorativos contra el Radicalismo, más aún tras la “traición” de la UCR a la decisión de la fórmula perdedora de JxC de ‘sepultar’ al kirchnerismo.

Ese señor dice que lo peor que hay en el país en materia política es el radicalismo. Es un ignorante que desconoce que la vida de un partido de 130 años no es producto de la casualidad. Por supuesto no puedo votar a ese sujeto Ese señor dice que lo peor que hay en el país en materia política es el radicalismo. Es un ignorante que desconoce que la vida de un partido de 130 años no es producto de la casualidad. Por supuesto no puedo votar a ese sujeto

