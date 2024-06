Vicepremier de Italia filosísimo contra Macron: "Ponte un casco y vete a Ucrania"

Italia teme que Macron los arrastre al abismo

El político de extrema Derecha (La Lega) que integra la coalición gobernante con Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) dice que el conflicto en Ucrania no debería estar en la agenda pública por no ser un asunto doméstico. Más bien, propone que pongan las manos en el fango Emmanuel Macron, el canciller de Alemania Olaf Scholz y la OTAN, y que se las arreglen sin halar al resto de los aliados a un conflicto que no es suyo.