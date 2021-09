Uruguay: Cae la imagen de Lacalle Pou pero se mantiene alta

Más allá de la caída en los últimos meses, Luis Lacalle Pou llega a su primer año y medio de gestión en un clima de opinión que continúa siendo favorable. Las únicas excepciones hasta ahora habían sido los dos primeros gobiernos del Frente Amplio.

Encuesta Equipos Consultores.jpg Encuesta de índice de aprobación a los 18 meses de gestión.

Nómade Consultores, también realizó su encuesta sobre la aprobación a la gestión del presidente de Uruguay. Fueron 810 las personas encuestadas y el resultado fue que el 44,1% aprueban su trabajo, mientras que el 40,4% lo desaprueban. Mientras tanto, el 12,9% no se inclinó por ninguna de las dos opciones, mientras que el 2,6% restante se inclinó por el infaltable «no sabe/no contesta».

Esto se traduce en que más de 4 de cada 10 personas aprueba la gestión de Luis Lacalle Pou, frente a 4 de cada 10 que la desaprueba.

Bajemos todos estos números a la realidad, aún en la peor cifra mantiene su índice de aprobación por encima del 40%, ahora bien…

¿Por qué cae la imagen de Luis Lacalle Pou?

Hay varios factores que podemos plantear:

1. La coalición

Una vez terminada la fase de “luna de miel”, se observan distintos roces entre los distintos partidos que conforman la coalición multicolor: Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA), el Partido Independiente (PI) y el Partido de la Gente (PG). O incluso dentro del mismo Partido Colorado, como fueron las acusaciones sobre irregularidades en compra de publicidad entre el director de turismo, Martín Perez Banchero y el ministro de turismo, Germán Cardoso. Lo que terminó con la renuncia de ambos y la apertura de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados de Uruguay.

También la reciente información sobre Alejandro Astesiano, jefe del Servicio de Seguridad Presidencial de Luis Lacalle Pou. Según el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) que carga los eventos de seguridad pública registrados por la Policía, Astesiano ha sido indagado por múltiples delitos: hurto, estafa, apropiación indebida y daño, entre otros, según difundió este martes Informativo Sarandí.

Todos estas tensiones, terminan debilitando la imagen de Lacalle Pou, aunque siempre se mantuvo al margen del conflicto.

2. La pandemia

Como explica Equipos Consultores, la pandemia operó como un factor de alineamiento de la sociedad uruguaya con el gobierno (a quien se veía combatiendo contra un enemigo externo en una situación inesperada). Este efecto no fue exclusivamente de Uruguay ni contemporáneo: se ha registrado muchas veces en la historia en situaciones de crisis de distinto tipo, como las guerras (en inglés este efecto se denomina “rally around the flag”). Entonces, en un contexto en que la pandemia está aparentemente controlada y comienzan a emerger otras preocupaciones, el efecto de alineamiento podría comenzar a atenuarse.