Ucrania, campo de batalla entre Irán y USA

“Tenemos información de que el gobierno iraní se está preparando para proporcionar a Rusia varios cientos de UAV, incluidos los drones de ataque Shahed-129. Posteriormente, pueden acabar con los separatistas de Donbass”, dijo Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de USA, a a CNN.

El canal de televisión francés TF1 difundió la historia de que Shahed-129 podría abastecer las necesidades de Donetsk y Lugansk antes que el Ejército Rojo.

Luego el coordinador de comunicaciones estratégicas en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca, John Kirby, aclaró: “No hemos visto ninguna evidencia de entrega o compra de drones iraníes por parte del Ministerio de Defensa ruso”.

De todos modos, la web rusa Gazeta.Ru solicitó opiniones a expertos militares acerca del potencial del Shahed-129 y la posibilidad de su uso en Ucrania.

El modelo

Irán desarrolló drones de combate, de los cuales hay 8 modificaciones diferentes. El superstar es UAV Shahed-129, con experiencia de combate real en Siria e Irak.

El Shahed-129 está equipado con bombas deslizantes de alta precisión Sadid-345 con una ojiva de fragmentación y misiles antitanque Sadid-1.

“No hay datos sobre tal acuerdo, y no puede haberlos, ya que tales acuerdos no se anuncian, al menos hasta la fecha de entrega final. Pero es imposible no mencionar esa posibilidad”, dijo el experto militar Sergei Belousov.

“El Shahed-129 iraní, en caso de que se concrete el suministro, muy probablemente será transferido a las unidades de la Milicia Popular de Lugansk y Donetsk”, dijo a Gazeta.ru el coronel de reserva Gennady Alekhin.

Esas fuerzas militares del Donbas, que se encuentran en la primera linea de combate desde 2014, carecen de drones de combate. Los equipos que utilizan son de uso civil, para reconocimiento.

Aunque es probable que el fuselaje del Shahed 129 sea capaz de su alcance de combate declarado de 1.700 km, se basa en una estación de control en tierra, que según los medios estatales iraníes está limitada a un enlace de datos de 200 km.

Los analistas independientes dicen que el alcance efectivo es probablemente de 300 a 400 km, pero tienen claro que la dependencia del dron de una estación terrestre limita su alcance efectivo.

Otros dicen que el dron puede usar un sistema de piloto automático, similar al que se usa en el UAV Karrar , para seguir puntos de ruta predefinidos más allá del rango de comunicación de su estación de control.

Se afirma que el Shahed tiene una resistencia de 24 horas, lo que se considera plausible pero no se ha verificado de forma independiente.

Alekhin:

Si la Milicia Popular recibe sus propios drones de ataque de largo alcance, poder y precisión de destrucción, entonces la situación en el frente puede cambiar en forma dramática. Si la Milicia Popular recibe sus propios drones de ataque de largo alcance, poder y precisión de destrucción, entonces la situación en el frente puede cambiar en forma dramática.

También aclaró que Rusia no necesita drones iraníes porque se encuentra satisfecha con el UAV ruso Pacer, también conocido como Orion-10, de cierta similitud en características con el Shahed-129: radio de combate de 300 km, velocidad de 200 km/h; y carga de combate ligeramente menor, de 300 kg.

“Además, el UAV de ataque ruso Inohodets es muy interesante”, agregó Belousov.

El capitán del primer rango de la reserva, Alexander Khrolenko, coincidió con Alekhin.

"Es evidente que el uso masivo de drones de ataque de fabricación iraní incrementará el potencial ofensivo de las tropas rusas y de las Milicias Populares de las Repúblicas del Donbas. No es tan importante quién los tendrá a su disposición, lo principal es que habrá muchos más drones de ataque capaces de destruir el equipo y las armas del enemigo."

Khrolenko:

Será un gran golpe a USA y su OTAN del mundo multipolar. Ucrania se convirtirá en un campo de batalla entre USA e Irán. Increíble, pero cierto. Los drones iraníes destruirán los lanzacohetes múltiples Himars estadounidenses y otras armas occidentales. Será un gran golpe a USA y su OTAN del mundo multipolar. Ucrania se convirtirá en un campo de batalla entre USA e Irán. Increíble, pero cierto. Los drones iraníes destruirán los lanzacohetes múltiples Himars estadounidenses y otras armas occidentales.

