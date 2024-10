Sheinbaum letal contra Calderón por la condena al ex funcionario narco

image.png La presidenta de México reaccionó a la última carta del exsecretario de Seguridad.

"(La condena) habla de la decadencia, la degradación del sexenio de Felipe Calderón", acusó.

"¿Sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no. Los invito a reflexionar si sabía él o no",agregó Sheinbaum sin más rodeos y luego leyó el fragmento del libro del ex presidente Francia, Nicolas Sarkozi, en el que dice que Calderón obedecía a García Luna y no al revés.

A México se olvidó lo de AMLO

La primera presidenta mujer de México, Claudia Sheinbaum, recordó que la DEA, el FBI y la CIA condecoraron en su momento al ex funcionario clave de Calderón, García Luna, por su supuesto labor contra las drogas, pero luego comprobaron que era una mera fachada para traficar: gran paso en falso.

"No se nos olvide que aquí, en México, el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de García Luna. No se nos olvide que el expresidente (Andrés Manuel) López Obrador (...) dijo: '¿dónde están los recursos?', porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan usando libremente?", añadió.

Pese a que Sheinbaum apuntó con munición pesada también contra el exmandatario Felipe Calderón —porque designó por error o complicidad al frente a un confeso traficante como García Luna—, lo cierto es que a mediados de septiembre fue el propio ex funcionario mexicano quien, a través de una carta, manifestó que existen fuertes vínculos entre el Manuel López Obrador, el expresidente, y narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada.

image.png AMLO y El Mayo

En tal carta, Genaro García Luna, exfuncionario mexicano detenido en 2019 y declarado culpable de narcotráfico, afirmó que “es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias”.

