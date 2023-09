Rebelión femenina y juventud 'sin velo' en Irán a un año de Mahsa

Un grito de furia por la libertad se expande en estos días en las calles de Irán y entre los intelectuales no fundamentalistas de Teherán. La ciudadanía está en lucha, no sólo las mujeres: no se doblegó el año pasado cuando se enfrentó a la Policía por el crimen de Mahsa Amini (por un velo mal puesto), lo que llevó a detenciones arbitrarias y penas de muerte contra quienes desafiaban al régimen de Ebrahim Raisi.