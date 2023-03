Polémica en Alemania: Ley contra el Matrimonio Infantil como inconstitucional

En ese sentido, la emisora pública alemana Bayerischer Rundfunk reveló que:

Los jueces de la Primera Cámara de Senadores determinaron ahora que la norma es incompatible con el derecho fundamental a la libertad matrimonial. Esto se debe a que no existen normas sobre las posibles consecuencias de la anulación de dicho matrimonio. Por el momento no es posible continuar un matrimonio que se celebró efectivamente en el extranjero después de alcanzar la mayoría de edad en Alemania. Pero eso afecta la libertad de casarse con una pareja de su elección. Esta intervención cobra mayor importancia porque se eliminan las ventajas jurídicas del matrimonio para los afectados, por ejemplo en el caso de la ley de alimentos y sucesiones. En el caso de divorcio o de nulidad del matrimonio, se regulan las consecuencias, pero no en el de ineficacia Los jueces de la Primera Cámara de Senadores determinaron ahora que la norma es incompatible con el derecho fundamental a la libertad matrimonial. Esto se debe a que no existen normas sobre las posibles consecuencias de la anulación de dicho matrimonio. Por el momento no es posible continuar un matrimonio que se celebró efectivamente en el extranjero después de alcanzar la mayoría de edad en Alemania. Pero eso afecta la libertad de casarse con una pareja de su elección. Esta intervención cobra mayor importancia porque se eliminan las ventajas jurídicas del matrimonio para los afectados, por ejemplo en el caso de la ley de alimentos y sucesiones. En el caso de divorcio o de nulidad del matrimonio, se regulan las consecuencias, pero no en el de ineficacia

image.png

El alto Tribunal solicitó modificaciones en la ley, es decir, debe contener disposiciones como el reclamo de alimentos ante la nulidad de un matrimonio entre menores con hijos y que pueda ser declarado legal según la ley alemana cuando ambos cumplan la mayoría de edad. La legislatura tendrá hasta el 30 de junio del 2024 para poder modificar la ley, aunque permanecerá en vigor siempre que se garanticen los derechos de pensión alimenticia.

image.png

Recordemos que el reglamento impugnado, establecía que cualquier matrimonio celebrado en el extranjero cuyos uno o dos cónyuges sean menor a 16 -18 años será declarado nulo. Los partidos Izquierda Die Linke y Verde Gruene criticaron la ley como demasiado generalizada y no analítica de las cuestiones étnicas- religiosas, votando finalmente en contra en el Parlamento.

"Los niños no pertenecen ni frente a un altar de bodas ni frente a una oficina de registro", dijo el entonces Ministro Federal de Justicia Heiko Maas (SPD) en el Bundestag.

El caso mediático del matrimonio entre Hayyad, sirio de 22 años, y Amira, su prima de apenas 15, quienes ingresaron a Alemania en el 2015 a través de la ruta de los Balcanes representó un raro antecedente judicial. La Audiencia de Bamberg, en Baviera, reconocer este matrimonio como legal, rechazando el fallo contrario emitido semanas antes por un juzgado de primera instancia.

"Ahora nos encontramos ante el problema de que no se trata solamente de casos excepcionales, sino que debido a los refugiados nos enfrentamos a un fenómenos que tiene un poco más de relevancia (…) Pese a que en los casos individuales hay quizá buenas razones para reconocer algo así, en general no podemos abrir las puertas al reconocimiento de normas que quizá en Siria o en otros países son válidas, pero que en nuestro país directamente atacan al sentido común", aseguró Susanne Schröter, etnóloga y directora del Instituto de Investigación del Islam Mundial, con sede en Fráncfort.

Más contenido en Urgente24

Pregunta: ¿De dónde sacaron $1,5 millón los piqueteros?

Alfredo Casero vs. Elizabeth Vernaci/Alejandra Flechner: "Vayan a..."

La mafia de la pedofilia: Nuevo testigo rompe el silencio

¿Voló la peluca? Laura Ubfal habló de la "pelea" con Brel

Caos en Bolivia: El BCB ya no vende dólares, entrega fichas