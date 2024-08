Nicolás Maduro y ley 'mordaza': Ahora quiere regular Instagram y TikTok

Libertad de Expresión

Desde 2017 rige en Venezuela la Ley del odio por la convivencia pacífica y la tolerancia (curiosamente no respeta opiniones ajenas y diversas). La norma fue aprobada en 2017 y, apenas sancionada, recibió el rechazo de la OEA (Organización de los Estados Americanos).

La legislación contempla 20 años de cárcel por una opinión contraria al poder oficial, o por un discurso que se considera de odio por un sector partidario de la sociedad.

Según el director de la ONG Espacio Público (organismo que registra a todos los presos por la ley del odio), Carlos Correa, “la norma tiene una definición vaga e imprecisa en cuanto a lo que se considera delito de odio”. "Se fue aplicando contra la crítica legítima que es parte de la democracia. Muchas veces se aplica para castigar a quienes hacen alguna crítica contra quienes están en el ejercicio del poder”.

Esta “regulación” de Instagram y TikTok que quiere aplicar Maduro sería una extensión o un refuerzo de esta ley de Odio. Correa en su momento contó que el gobierno ya estaba tratando de aplicarla a personas que formulaban críticas desde las redes sociales o en medios de comunicación interpersonal como Whatsapp. Según ongs, en los últimos años se registraron numerosas detenciones y procesos judiciales.

image.png Manifestantes antichavistas denuncian dictadura de Maduro.

De acuerdo con El Nacional “en Venezuela, el acceso a la información es un tema álgido. Los canales de televisión desde hace años limitan noticias sobre la situación del país, además, la prensa libre ha sufrido bloqueos que impiden a los venezolanos conocer la realidad”. De ahí lo peligroso de defender la regularización de estos supuestos “discursos de odio”.

Vale aclarar que Maduro utiliza de manera oportunista y totalmente arbitraria el concepto de odio para reducir el término al mero disenso político. La realidad es que, según las Naciones Unidas (ONU) no todo crítica es discurso de odio. Hay cuestiones de minorías religiosas, género, etc que sí tienen que ver con esa violenta retórica que están bien definidas por las Naciones Unidas (ONU) pero no aplica para las expresiones de las diversas apreciaciones políticas.

Pero hay otras polémicas normas en el país caribeño que socavan los derechos humanos en nombre de la política como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos y la de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.

Además, tal como contó urgente24, en abril de este año, el régimen de Maduro aprobó el proyecto de “ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares” que amordaza a la oposición venezolana y la libertad de expresión en redes sociales de cara a las elecciones generales que se pactó en el Tratado de Barbados.

Tal proyecto de ley presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez establece “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista”, según se detalla en sus cuatro capítulos y 30 artículos: pero organismos de DD.HH. advierten que legisla de forma 'vedada' la censura y punición a la libertad de expresión.

Asimismo, contempla una condena de ocho a doce años de prisión e inhabilitación política que no hace más que legitimar la prisión e inhabilitación de opositores al acusarlos de ‘agitadores’, además de allanar el camino para más detenciones arbitrarias.

Según Reporteros sin Fronteras, Venezuela ocupa el 156° puesto en su ranking de libertad de expresión en 180 países.

