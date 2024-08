Nicolás Maduro, BRICS y el candor de María Corina Machado

¿Acaso María Corina Machado Parisca creyó que Nicolás Maduro Moros no cometería fraude? Era una obviedad que Maduro no podría ganar las elecciones en forma legítima y que sus acciones serían las que ha ejecutado desde el domingo 28J en Venezuela. ¿Será que Machado creyó que Maduro le entregaría el poder? El desafío para Machado consistía en imaginar cómo condicionaría a Maduro luego de que éste anunciara su triunfo sin datos verificables. Y lo que exhibió fue muy pobre. En la semana siguiente al comicio 'dibujado', Machado y su gente han fracasado. No será con protestas que condicionarán a Maduro. ¿Es que no ha aprendido nada la oposición venezolana?