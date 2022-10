Mujeres musulmanas "empoderadas": Pilotos y mecánicas en lucha social

“Antes del advenimiento del islam la mujer no era considerada persona, era un bien heredable: vos podías heredar un camello, una casa o una mujer. Como no era considerada persona no tenía derechos ni libertades. El islam vino a poner en igualdad al hombre y la mujer. En el texto sagrado se habla de las mujeres que creen, de los hombres que creen, de la recompensa que van a tener ambos en esta vida y en la otra por creer y actuar en consecuencia a la creencia. Da un estatus de igualdad. La mujer se puede divorciar, puede heredar”, explica Nancy Falcon. A ello vamos a referirnos desde Urgente 24, al lugar que ocupa la mujer islámica, más precisamente la iraní, en esa cultura equidistante de nuestra realidad inmediata, y tras el advenimiento de los Talibanes en 1979.