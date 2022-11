Militantes bolsonaristas claman por un golpe de estado tras la derrota electoral

Los bolsonaristas no pueden concebir que esa votación cabeza a cabeza, haya terminado con la victoria no airosa del líder del PT, con solo un uno por ciento porcentual de ventaja sufragista, así lo informó Urgente 24. Por lo que el día de hoy (02/11/13) a 72 horas del balotaje presidencial en territorio carioca, miles de bolsonaristas y conservadores odiadores del populismo de Lula, se congregaron a las afueras de varios cuarteles del ejército y de unidades militares, implorando un rescate argumentando una corrupción en el escrutinio (pero no se sustenta en ninguna evidencia).