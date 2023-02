Gustavo Dudamel a Nueva York: 8 mejores videos como director

Y bien que tenía algo especial. En 1999, con tan solo 18 años, Gustavo Dudamel se convirtió en el director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Juventud de Venezuela.

Desde entonces, el renombrado músico, compositor y director de orquesta venezolano, no ha hecho más que sumar éxitos, incluso en Los Simpson, al ser el primer venezolano en aparecer en un capítulo de esta serie.

Por eso, aquí algunos de los videos más impactantes de Gustavo Dudamel como director que seguramente te erizarán la piel.

1. En 2007, Gustavo Dudamel le regaló al papa Benedicto XVI lo mejor de su talento. En este video el músico dirige la Novena sinfonía del compositor Antonín Leopold Dvoák. "Estoy convencido de que la música, y aquí pienso en el gran Mozart y naturalmente en otros compositores, es el lenguaje universal de la belleza, capaz de unir entre ellos a los hombres de buena voluntad y de llevarlos a alzar la mirada hacia el Altísimo", manifestó Benedicto XVI en ese momento. El papa emérito, falleció el pasado 31 de diciembre de 2022.

Antonin Dvorak.Sinfonía Nº9, 4to Mov, Gustavo Dudamel. Radio Sinfonierorchester Stuttgart des SWR

2. Gustavo Dudamel hizo historia con la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA) al participar en el espectáculo de medio tiempo del Pepsi Super Bowl, acompañando a la banda británica Coldplay.Y es que el cantante del grupo escogido para amenizar el intermedio ha declarado en varias ocasiones su "admiración" por el actual conductor de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles

Youth Orchestra Los Angeles (YOLA) at Pepsi Super Bowl 50 Halftime Show

3. Uno de los días más memorables para Dudamel, fue durante un concierto con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. “Hay días en la vida en los que todo tiene sentido y el mundo está en armonía. Esta función de 2007 en BBC Proms, con mi querida Sinfónica Simón Bolívar Orquesta, fue uno de esos días (…) a mis muy queridos amigos y familia de El Sistema, y a todos quienes hacen música y le dan belleza al mundo, les doy mis gracias y respeto profundos, ustedes son mi constante inspiración”, escribió el músico en su cuenta YouTube.

Gustavo Dudamel - Bernstein: West Side Story - Mambo (Sinfónica Simón Bolívar Orchestra, BBC Proms)

4. Gustavo Dudamel también ha compartido con otros grandes músicos venezolanos, como el cuatrista Jorge Glem, en este video junto a la orquesta joven de Los Ángeles en el Walt Disney Hall.

Jorge Glem and Gustavo Dudamel (Yola) Walt Disney Hall

5. Una combinación nunca antes imaginada. Billie Eilish fichó al venezolano Gustavo Dudamel, al frente de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) para “Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”, un concierto especial de Disney+. Esta alianza no es algo nuevo para Dudamel, ya que anteriormente ha apostado por unir los caminos de la música clásica y la música popular.

Billie Eilish - billie bossa nova (From Disney’s Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles)

6. Gustavo Dudamel dirige a la Orquesta Juvenil Teresa Carreño para TED talk. En esta oportunidad, la orquesta reúne a los mejores músicos de secundaria del programa musical transformador de vidas, El Sistema, y bajo la batuta de su director Gustavo Dudamel, interpretan la Sinfonía No. 10 de Shostakovich, 2do movimiento y el Danzón No.2 de Arturo Márquez.

Incredible high school musicians from Venezuela! | Gustavo Dudamel

7. En 2015, Gustavo Dudamel ofreció un concierto en el que llevó la batuta para interpretar la Quinta sinfonía de Ludwig Van Beethoven, una de las composiciones más populares e interpretadas de la música clásica.

Gustavo Dudamel Symphonie N 5 Ludwig van Beethoven ut mineur op 67 YouTube

8. En 2017, Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo (RSPO) brillaron en el Concierto del Premio Nobel de ese año. Con un programa que destaca la unidad de las artes, las ciencias y las humanidades, Dudamel y la RSPO presentaron dos obras maestras del repertorio sinfónico: la Sinfonía n.º 41 "Júpiter" de Mozart y el También sprach Zarathustra de Strauss.

Gustavo Dudamel - Nobel Prize concert 2017 - Interview

