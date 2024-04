Estados Unidos le entregó a Ucrania las armas incautadas de Irán

Las mismas fueron incautadas por el CENTCOM y "fuerzas navales aliadas" en cuatro buques entre mayo de 2021 y febrero de 2023.

'Parálisis' de la ayuda armamentística a Ucrania por la grieta en el Capitolio

“No me gusta esta realidad”, dijo el Senador republicano Ron Johnson ante el Capitolio, a principios de febrero. “Vladímir Putin es un criminal de guerra maléfico” pero “Vladímir Putin no perderá esta guerra”, justificó así la posición de su bancada republicana que no apoya el envío de más armas a Kiev por lo considera un claro gasto en vano.

Los Republicanos desde el año pasado han paralizado un nuevo paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para Ucrania, por lo que las tropas de Kiev ahora han tenido que racionalizar sus municiones.

En ese sentido, el ala republicana afín a Donald Trump reiteradas veces ha criticado la ayuda económica a Ucrania, alegando que ese dinero podría utilizarse para cuestiones locales como la lucha contra la epidemia del fentanilo o para el control del flujo migratorio desde México, tal como contó Urgente24.

image.png El Senador republicano Ron Johnson

“Si te opones a (dar) un cheque en blanco a otro país, supongo que eso te convierte en ruso”, dijo Tommy Tuberville, senador de Alabama, en el pleno del Senado, ante las fake news que circulan en redes de que Donald Trump y sus adeptos republicanos respaldarían a Putin, noticia falsa que partió por su negativa a 'financiar guerras externas'.

Pero los congresistas de USA del ala republicana han bloqueado el paquete de ayuda a Ucrania al considerar el actual gran déficit fiscal que supone financiar a la artillería/drones/municiones ucranianas que rondó en diciembre del 2022 los 45.000 millones de dólares.

Gastos 'exorbitantes' de USA en guerras externas

Según el Financial Times, el gobierno de Biden otorgó a Ucrania por encima de US$ 43.900 millones en armas, sistemas de alto perfil (batería de defensa aérea Patriot y los tanques Abrams), 200 sistemas de disparo Howitzer de 155 mm, más de dos millones de rondas de 155 mm, y más de 300 millones de rondas de municiones/ granadas de armas pequeñas.

“Gastar 40.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania —más de tres veces lo que toda Europa ha gastado de forma combinada— no está en el interés de América”, tuiteó el senador republicano Josh Hawley, el año pasado.

Mientras los Republicanos bloquean entonces en el Capitolio la nueva solicitud de envío de ayuda a Ucrania por el valor de 60.000 millones de dólares, la Casa Blanca anuncia una ayuda de 300.000 millones de dólares para Kiev usando dinero de "ahorros" del Pentágono y prescindiendo así del Congreso.

image.png Jake Sullivan, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en una imagen de archivo

A principios de abril, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, explicó que el dinero para el frente ucraniano proviene de "ahorros no anticipados" de contratos de armamento que el Pentágono negoció. "Resulta que negociamos bien y esos contratos estuvieron por debajo del presupuesto, así que tenemos una modesta cantidad de fondos disponible", sentenció.

Más contenido en Urgente24:

El CERN confirmó que el Gran Colisionador de Partículas se activará el 8 de abril, día del eclipse

Tambalea Mercado Pago con Prex Uruguay: Los beneficios que enamoran a los argentinos

El icónico bodegón con milanesas XXL a precios irresistibles

América TV prohíbe hablar mal de reconocido programa

Adiós Star+: Por dónde se estrenará El Encargado 3 de Guillermo Francella