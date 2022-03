Es preocupante ¿Desconectar a Rusia del GPS?

Mucho más complejo para la gente de Vladímir Putin será la sustitución de importaciones de alta tecnología. EE. UU., UE, Reino Unido y varios otros estados anunciaron sanciones contra las personas físicas y jurídicas rusas que interrumpen programas estratégicos a largo plazo. Recrear las cadenas de suministro y las interacciones de una gran cantidad de socios es tarea de programas de largo plazo y trabajo sistemático durante décadas. Ahí sí que tienen un problema enorme por delante.

Joe Biden perdido.png Joe Biden ingresó a un conflicto que puede ganar pero también puede perder. Cabe preguntarse si tenía sentido jugarse el poder en esta circunstancia.

China

En ese punto aparece 'la cuestión China' como salvavidas de Rusia, y por es motivo EE. UU. intenta presionar más sobre Beijing, hasta ahora sin resultados positivos.

El presidente Joe Biden le expresó a su contraparte china Xi Jinping las consecuencias que enfrentará China si presta apoyo a Rusia en su 'operación militar especial' en Ucrania, dijo la Casa Blanca.

"La conversación se centró en la invasión no provocada de Rusia a Ucrania... El Presidente subrayó su apoyo a una resolución diplomática de la crisis", dice el comunicado de Biden.

"Los dos líderes también coincidieron en la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación para gestionar la competencia entre nuestros dos países", dijo la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos sigue preocupado de que China brinde apoyo militar a Rusia y que este asunto será parte de las conversaciones que el presidente Biden mantendrá la semana próxima durante su viaje a Europa.

USA está convencido de que Rusia no podrá mantener la intensidad del conflicto sin ayuda de China en equipos, materias primas, logística.

Deutsche Bank

En el contexto de la visita de Biden a Europa, el director ejecutivo de Deutsche Bank, Christian Sewing, ha instado a las autoridades europeas a que se tomen su tiempo cuando se trata de aumentar las sanciones contra Rusia por el enfrentamiento militar en Ucrania, diciendo que las medidas también pueden tener un impacto negativo en el bloque.

“Primero deberíamos dejar que las sanciones anunciadas surtan efecto”, dijo Sewing, en una entrevista con Welt am Sonntag, y agregó que las sanciones ya han causado un daño enorme a la economía rusa.

“Sin embargo, estas sanciones también tienen un impacto negativo en nosotros y debemos soportarlo”, dijo el director de la institución financiera más grande de Alemania, y agregó que los estados deberían pensar “una y otra vez” antes de introducir sanciones más duras.

Xi Jinping.jpg Xi Jinping: Joe Biden lo amenaza porque cree que China es el salvavidas de Rusia. Sr. García

Xi Jinping

¿Cuál es la versión de China sobre el diálogo con Biden? "El presidente chino, Xi Jinping, alentó a los EE. UU. y la OTAN a mantener conversaciones con Rusia para resolver los problemas detrás de la crisis de Ucrania y expresó su oposición a las sanciones indiscriminadas", según Global Times, vocero del Partido Comunista Chino.

"La crisis de Ucrania no es algo que queramos ver, y los acontecimientos muestran nuevamente que los países no deben llegar al punto de encontrarse en el campo de batalla. El conflicto y la confrontación no son del interés de nadie, y la paz y la seguridad son lo que más debe atesorar la comunidad internacional", dijo Xi.

Después de que Biden dijera que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría ni cambios en el sistema de China ni apoyar el "secesionismo de Taiwán", Xi dijo que se toma muy en serio los comentarios.

Sobre las relaciones bilaterales, Xi dijo que la causa directa de la situación actual en la relación entre China y EE. UU. es que "algunas personas del lado estadounidense no han cumplido con el importante entendimiento común alcanzado por los dos presidentes y no han actuado de acuerdo con la posición positiva de Biden".

La reunión duró casi 2 horas y tanto Xi como Biden coincidieron en que fue constructiva e instaron a los grupos de trabajo de ambas partes a tomar medidas concretas para que las relaciones bilaterales vuelvan al camino correcto.

-------------

Otras notas en Urgente24:

El mensaje de Alberto Fernández a Cristina Kirchner: "Hay que ceder"

Previaje: Tras la temporada se terminó la mentira

Mira esta solución rápida para regular tu azúcar en sangre

Misterio en Rosario por Tinelli, Claudio Rígoli fuera de C5N y, ¿chau Vicentín Lozano?

Superclásico River-Boca: Cuenta regresiva, dudas y memes