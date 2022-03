Por último, Alberto Fernández hizo mención a la aprobación en el Senado del proyecto de entendimiento con el Fondo, a la que definió como el inicio de la resolución de un problema. “Ayer empezamos a resolver la deuda con el FMI. Deuda que no heredamos, que si hubiésemos estado gobernando no hubiese tomado, de hecho no quise tomar lo que quedaba pendiente, pero son problemas que debemos resolver”, sostuvo, y concluyó, en un claro mensaje interno: "Tenemos que saber aprovechar el esfuerzo de encontrar coincidencias para salir de esos problemas”.

Cabe recordar que luego de su voto en contra en el Senado, 13 senadores del Frente de Todos emitieron un comunicado con críticas al Gobierno. Comunicado que, está claro, sin el visto bueno de Cristina Kirchner no se publicaba. “Con este pacto, millones de compatriotas seguirán afuera y otros tantos más, quedarán excluidos”, justificaron su negativa.

Luego, el mensaje a Alberto Fernández y Martín Guzmán, quienes intentaron instalar que era o aprobación en el Congreso o default, teniendo a mano la herramienta del decreto: “Esta artificial encrucijada a las que nos pretenden someter, de aceptarse, se transformaría en la derrota, no solo del pueblo que sufrirá las consecuencias de este pacto, sino que, además, se transformaría en la dolorosa derrota de la política, verdadera y vital herramienta que desde nuestras bancas pero fundamentalmente como militantes, no estamos dispuestos a aceptar”.

Volviendo al acto en Tucumán, a su turno, Aníbal Fernández destacó el trabajo de Alberto Fernández: "No es fácil la tarea del Presidente, son seiscientos mil problemas que hay que resolver en un minuto y al minuto siguiente empiezan los seiscientos mil restantes, con lo cual son muchas las cosas para hacer y uno quiere sacar un pedacito de tiempo para conciliar ideas y llevar adelante la estrategia y que en definitiva sea lo que él piensa", disparó el ministro de Seguridad.

Alberto fue con su comitiva a Tucumán para participar del acto de entrega de 100 patrulleros de la policía al gobernador Osvaldo Jaldo y la firma de convenios para la construcción de dos alcaldías, con la intención de combatir la inseguridad en la provincia.

