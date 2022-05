Disturbios en el funeral de la periodista asesinada

Sin embargo, luego de una investigación publicada por una ONG de derechos humanos israelita, B’Tselem, fue refutada por el diario Al Jazeera. Ambos discutían sobre un video que supuestamente mostraba la ubicación exacta de la periodista y de las fuerzas israelíes y palestinas, donde ambos niegan la versión de uno y del otro.

Akleh, quien contaba con cascos y chalecos que tenían identificaciones de prensa, se encontraba con un equipo de periodistas, donde otro, Ali al-Samoudi, recibió un disparo en la espalda y se encuentra estable.

https://twitter.com/AlertaNews24/status/1524518762921312256 | Cientos de palestinos cargaron el cuerpo de la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh en Ramallah.

Funeral fallido

Pero los enfrentamientos entre los palestinos e israelíes continúa aún después del trágico evento. Ahora, se registró que hubo disturbios y violencia en el funeral de la periodista.

Antes de la ceremonia del viernes, numerosos policías eran visibles a lo largo de la ruta planificada de una procesión que llevaría a Abu Akleh a través de la Ciudad Vieja de Jerusalén a un cementerio cristiano en donde sería enterrada en un terreno familiar. El funeral marcó el segundo día de eventos conmemorativos en honor a Abu Akleh, quien informó para Al Jazeera durante más de dos décadas.

Además, el féretro también paso por la residencia presidencial palestina donde el presidente palestino Mahmoud Abbas tomo parte en la ceremonia. En esta, Abbad declaró:

Hacemos totalmente responsables a las autoridades de ocupación israelíes por matarla, y no pueden ocultar la verdad con este crimen. Y este crimen no debe quedar impune, y señalamos que nos hemos negado y rechazado la investigación conjunta con las autoridades israelíes porque son ellos quienes cometieron el crimen Hacemos totalmente responsables a las autoridades de ocupación israelíes por matarla, y no pueden ocultar la verdad con este crimen. Y este crimen no debe quedar impune, y señalamos que nos hemos negado y rechazado la investigación conjunta con las autoridades israelíes porque son ellos quienes cometieron el crimen

image.png El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, en el memorial a Shireen Abu Akleh.

Luego, una procesión llevó su cuerpo a través de un puesto de control israelí armado hacia Jerusalén.

Muchos ciudadanos palestinos y periodistas se juntaron en frente de un hotel en Jerusalén para honrar a la periodista muerta en sus funciones. Sin embargo, también se levantaron carteles denunciando “el crimen de la ocupación israelí”, y banderas palestinas. Recordemos que Israel prohíbe la exhibición pública de banderas palestinas y suele atacar a las personas que las izan o protestan con ella en la ciudad.

Sin embargo, las cosas se tensaron cuando la multitud atrincherada en el hospital no permitió que el cajón de Akleh salga del recinto.

Ante esta situación, la policía israelí reaccionó tirando bombas de humo para intentar dispersar a la multitud, lo cual fue respondido con piedras y botellas. En el caos, el ataúd de la periodista casi cae al suelo.

Momentos después el féretro pudo ubicarse en un vehículo que lo llevó hasta la Catedral de la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde se desarrolló finalmente el funeral.

image.png Momento en que la policía de Israel remata en contra de la multitud que llevaba el cajón de la periodista.

La gota que rebalsó

Las violentas escenas subrayaron la creciente ira por el asesinato de Shireen Abu Akleh, que ha amenazado con echar más leña al fuego de un prolongado conflicto.

Según la policía de Israel, un grupo de “alborotadores palestinos empezó a tirar piedras en el recinto del hospital, y por ello los policías se vieron obligados a actuar”.

Por otro lado, la agencia Al Jazeera confirma que esto formó parte de un intento de la policía de Israel de detener la marcha fúnebre en memoria de Akleh.

El asesinato de Abu Akleh se ha convertido en el último punto de la tensión crónica entre Israel y los palestinos en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. Dos reporteros que estaban con Abu Akleh y varios otros testigos le dijeron a The Washington Post que no se estaba produciendo ningún tiroteo cerca del lugar donde fue asesinada.

Recordemos que las tensiones entre palestinos e israelíes se han aumentado los últimos dos meses, especialmente durante el mes de abril, donde las pascuas judías y católicas coincidieron con el mes santo en el calendario musulmán, el Ramadán.

Durante estos meses se registraron múltiples ataques terroristas dentro de Israel por parte de mártires palestinos, lo cual Israel ha estado reaccionando aumentando sus tropas y sus despliegues en la franja de Gaza y en Cisjordania.

