Cumbre China / USA y reaparece Huawei con NordStream 2

La reunión en Munich tenía como objetivo restablecer las comunicaciones de alto nivel con Beijing, parte del esfuerzo de la Administración Biden para poner un "piso" al deterioro de las relaciones entre los 2 países después del incidente del globo y la visita el año pasado a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Price dijo en la declaración que Blinken “subrayó la importancia de mantener el diálogo diplomático y las líneas abiertas de comunicación en todo momento”.

Antes de la reunión, los funcionarios chinos expresaron optimismo, según personas familiarizadas con el tema, quienes dijeron que ambas partes reconocen la necesidad de abordar las tensiones desgastadas en torno al globo.

Wang Huiyao, miembro de la delegación china en Munich, dijo: “La reunión de los dos principales diplomáticos allanó el camino para la reanudación del futuro diálogo de alto nivel entre las dos partes, y los dos países ahora pueden hablar más allá del tema del globo. y volver a la mesa de negociaciones sobre otros temas apremiantes”.

Sin embargo, no estaba claro si sentarse despejaría el 'aire envenenado'.

blinken.jpg Antony Blinken.

Ucrania

El secretario Antony Blinken dijo que USA está "muy preocupado" de que China esté considerando suministrar armas y municiones a Rusia en Ucrania.

Blinken dijo que le dijo a Wang Yi que tal apoyo tendría “graves consecuencias” para la relación de USA con Beijing.

“Lo que hemos visto en los últimos años es, por supuesto, cierto apoyo político y retórico, incluso algún apoyo no letal. Pero estamos muy preocupados de que China esté considerando brindar un apoyo letal a Rusia en su agresión contra Ucrania”, dijo Blinken a NBC News.

“Dejé en claro que eso también tendría graves consecuencias en nuestra relación, algo que el presidente Biden ha compartido directamente con el presidente Xi en varias ocasiones”.

Blinken no dio más detalles sobre la inteligencia que sustenta las preocupaciones de USA, pero le dijo a NBC: “Alguna información adicional que estamos compartiendo hoy y que creo que estará disponible pronto. . . indica que están considerando seriamente brindar asistencia letal a Rusia”.

Huawei

Para comprender el enfoque chino en este escenario, muy oportuna la columna de Fei Xue en Global Times, vocero del Partido Comunista Chino:

Después de la dramática reversión del incidente del globo, la administración de Joe Biden trató de "enfriar" la tensión en la relación entre China y USA. Sin embargo, muy recientemente, algunos políticos y medios de comunicación estadounidenses han comenzado una vez más a exagerar el uso de estaciones base de comunicación equipadas por Huawei cerca de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) en curso, alegando que ha traído consigo graves riesgos de seguridad.

Politico.com dijo que el kit de Huawei está instalado alrededor del lugar de la conferencia, lo que destaca un punto delicado en los lazos de seguridad de Alemania con USA y sus aliados. CNN también declaró que, si bien la gente se está enfocando en el globo espía de China, no se debe ignorar la amenaza para USA y sus aliados del gigante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei.

La intención de USA es muy obvia. Además de bloquear estratégicamente el desarrollo de alta tecnología de China, también está tratando de prohibir por completo los productos chinos de alta tecnología en el mercado europeo y reemplazarlos con productos estadounidenses. Si se lleva a cabo un comportamiento tan estratégico y egoísta, el resultado puede ser la pérdida de Europa, con la relación económica entre Europa y China significativamente debilitada y, en última instancia, USA beneficiándose enormemente. La intención de USA es muy obvia. Además de bloquear estratégicamente el desarrollo de alta tecnología de China, también está tratando de prohibir por completo los productos chinos de alta tecnología en el mercado europeo y reemplazarlos con productos estadounidenses. Si se lleva a cabo un comportamiento tan estratégico y egoísta, el resultado puede ser la pérdida de Europa, con la relación económica entre Europa y China significativamente debilitada y, en última instancia, USA beneficiándose enormemente.

Aunque USA sigue presionando a sus aliados europeos, pidiéndoles que no utilicen la tecnología de Huawei en la construcción de sus redes 5G, la realidad es que los líderes empresariales y los responsables de la toma de decisiones en los países europeos no han seguido ciegamente a USA. Muchos países europeos todavía usan equipos chinos. Alemania confía cada vez más en Huawei para 5G.

Un estudio reciente realizado por la consultora de telecomunicaciones Strand Consult sobre la participación de mercado de Huawei en Europa estima que Alemania depende de la tecnología china para el 59% de sus redes 5G. Los grandes países europeos, incluidos Alemania, Italia, Polonia, Portugal, Austria y España, continúan comprando cantidades significativas de kits 5G chinos.

wang yi.jpg Canciller Wang Yi fue director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino (PCCh).

De hecho, es difícil que Europa renuncie a la cooperación con Huawei, no solo por sus necesidades económicas prácticas, sino también porque el uso a largo plazo de los productos de Huawei ha generado confianza, que Washington no puede destruir por mucho que lo haga. Esta vez, el equipo de Huawei se usa cerca de la sede del MSC, lo que demuestra completamente que el equipo 5G de Huawei no representa una amenaza para la seguridad. La represión y contención de la tecnología china por parte de los Estados Unidos hasta ahora no ha tenido éxito.

Li Haidong, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, dijo al Global Times que lo que Estados Unidos le está haciendo ahora a Huawei es muy similar a lo que le hizo a los oleoductos Nord Stream. Al destruir los oleoductos Nord Stream, Estados Unidos cortó el vínculo económico y geopolítico entre Rusia y Europa, expulsando la energía rusa del mercado europeo y permitiendo que la energía estadounidense la reemplace. Washington ahora busca hacer lo mismo con China en general y con Huawei en particular. Li Haidong, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, dijo al Global Times que lo que Estados Unidos le está haciendo ahora a Huawei es muy similar a lo que le hizo a los oleoductos Nord Stream. Al destruir los oleoductos Nord Stream, Estados Unidos cortó el vínculo económico y geopolítico entre Rusia y Europa, expulsando la energía rusa del mercado europeo y permitiendo que la energía estadounidense la reemplace. Washington ahora busca hacer lo mismo con China en general y con Huawei en particular.

Irónicamente, algunas redes de telecomunicaciones de USA continúan usando equipos de Huawei y se benefician de los precios bajos y los productos de alta calidad de Huawei. Sin embargo, Washington ahora está pidiendo a sus aliados europeos que corten sus lazos con Huawei, presentando una vez más un doble rasero típico e hipócrita.

"Algunos medios y políticos estadounidenses no han escatimado esfuerzos para reprimir y desacreditar a China. 'Su mentalidad es clara, no quieren un verdadero 'enfriamiento' entre China y USA. En cambio, esperan que las relaciones entre China y USA hacia abajo", dijo Li.

Para algunas élites estadounidenses, la mera mención de China parece tocar un nervio e incluso desencadenar ansiedad e inquietud. Están ansiosos todo el día por el auge del desarrollo de China, así como por la influencia de su sistema e ideología. No pueden darse cuenta de que el quid de la ansiedad radica en los propios USA, no en China. Si las élites estadounidenses continúan exagerando la "amenaza de China", el daño será generalizado.

Esto hará que sea más difícil realizar mejoras en la política de China del gobierno de USA. Además, si la política de USA hacia China busca ciegamente el conflicto y la confrontación, el resultado será un serio revés en las relaciones entre China y USA, problemas de seguridad regionales y globales cada vez más agudos, y una cooperación más difícil o incluso imposible en materia de cambio climático y enfermedades infecciosas. que son desafíos comunes que la humanidad tiene que enfrentar. Esto daña no solo el bienestar de los propios USA, sino también los intereses de todo el mundo.

El resultado final de la peligrosa operación de sacrificar los intereses de su propio pueblo e incluso del mundo entero en pos de la posición hegemónica o el interés propio de un grupo de interés específico se mostrará de una manera muy destructiva. Los movimientos irresponsables de Washington deben detenerse mediante la fuerza del sentimiento global combinado.

--------------------------

Más contenido en Urgente24:

¿Macri desesperado? Lo de Durán Barba en LN+ ya es muy obvio

Malestar: En Chile hablan del "silencio" de Alberto Fernández

Los aviones que India, China y USA ofrecen a Argentina débil

¿Quién dijo que el Plan Bomba favorece a JXC? Clarín va con Milei

Fastidio de La Cámpora con Alberto y Larroque con 'retiro voluntario'