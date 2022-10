Por su parte, el diputado bolsonarista, Frederico D'Ávila (PSL-SP), en febrero del 2019, había sostenido que su facción abogaría por la prohibición de baños unisex, a los que él apoda descalificativamente como "inodoros trans". En propias palabras del parlamentario:

El baño solo tiene dos. O es macho o es hembra. No se puede tener el 'baño trans'. Eso lleva a la promiscuidad, porque darás una tercera opción, y eso es precisamente lo que no queremos El baño solo tiene dos. O es macho o es hembra. No se puede tener el 'baño trans'. Eso lleva a la promiscuidad, porque darás una tercera opción, y eso es precisamente lo que no queremos

