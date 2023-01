Benjamin Netanyahu ignora advertencias de 270 economistas 

270 de los economistas más importantes, algunos de los cuales Netanyahu nombró, junto con el gobernador del Banco de Israel, otro nombramiento de Netanyahu, dicen que el derrocamiento del sistema judicial es un grave peligro para la economía de Israel. No importa cuántas conferencias de prensa celebre Netanyahu, o cuántos de sus bulldogs del Likud envíe para atacar al gobernador del Banco, el derrocamiento judicial pone en peligro a Israel. No permitiremos que pase. 270 de los economistas más importantes, algunos de los cuales Netanyahu nombró, junto con el gobernador del Banco de Israel, otro nombramiento de Netanyahu, dicen que el derrocamiento del sistema judicial es un grave peligro para la economía de Israel. No importa cuántas conferencias de prensa celebre Netanyahu, o cuántos de sus bulldogs del Likud envíe para atacar al gobernador del Banco, el derrocamiento judicial pone en peligro a Israel. No permitiremos que pase.

La negación

“Redujimos el gasto público, bajamos los impuestos y aumentamos la competencia y, como resultado, obtuvimos una de las economías más fuertes del mundo y fortalecimos la economía de Israel”, dijo Netanyahu, intentando exhibir como 'blindada' a la economía israelí.

Según él, critican su reforma judicial los mismos que criticaron su reforma financiera, y todas sus acciones durante su último mandato como 1er. ministro. En definitiva, él ha decidido reivindicar en este mandato su frustrado anterior mandato.

Él mencionó la apertura de campos de gas natural, su intento de normalizar relaciones con el mundo árabe antes de resolver su conflicto con los palestinos y su liderazgo en Israel durante la pandemia de Covid-19.

“La extracción de gas del océano, que ha recibido muchas críticas y protestas de muchos, ya ha generado decenas de miles de millones de shekels al año”, dijo Netanyahu.

“Hoy, todos son bendecidos por esa decisión, incluidos los que se opusieron. Este paso se retrasó durante años debido al exceso de legalización. Procesos legales innecesarios retrasaron importantes proyectos durante años, como la Autopista 6 y el tren de alta velocidad entre Tel Aviv y Jerusalén. Los proyectos que facilitaron la vida de millones de ciudadanos fueron detenidos y retrasados durante años. El exceso de legalización es como arena en las ruedas de la economía israelí", agregó el 1er. ministro.

Aquí aparece un tema muy interesante: ¿exceso de burocracia administrativa o exceso de legalización?

El 1er. ministro israelí prepara una polémica reforma judicial que eliminará la separación de poderes y le permitirá esquivar una futura condena por corrupción.

Smotrich habló después de Netanyahu:

“Los datos macro de Israel son fantásticos debido a las políticas gubernamentales consistentes y buenas. El gasto público ha disminuido y su composición está mucho más orientada al crecimiento que en el pasado y que en la mayoría de los demás países. Seguiremos con la misma política responsable de un presupuesto sesgado hacia la infraestructura y el crecimiento.”

“Estamos trabajando duro en estos días y formulando un paquete de grandes reformas, que reducirán la regulación y la burocracia y fortalecerán la competencia. Israel es una nación emergente, y precisamente en el contexto de la incertidumbre de los mercados mundiales, sremos una isla de estabilidad, certeza y responsabilidad, y este será el mejor lugar [para los inversores] para poner su dinero.”

Las críticas

En cambio los críticos dicen que la reforma aumentará el riesgo de inseguridad jurídica severamente y bajará la reputación de Israel entre los inversionistas extranjeros porque afectará en forma negativa la calificación crediticia al limitar severamente la autoridad legal del Tribunal Supremo de Israel.

Si el Tribunal Supremo de Israel pierde autoridad ¿quién entenderá en los litigios posibles entre el deudor y sus acreedores?

Por ese motivo, los firmantes de la carta de advertencia, afirmaron:

Nosotros, profesores de economía y gestión, expresamos nuestra profunda preocupación por las acciones del gobierno destinadas a debilitar el sistema judicial y la independencia del servicio público, que creemos que causarán un daño sin precedentes a la economía de Israel.

El problema ya fue verificado en Polonia en 2016, cuando el servicio de calificación crediticia P&S explicó su decisión de reducir la calificación crediticia del país por el debilitamiento de su sistema judicial, según los economistas.

Si disminuyen las inversiones sería dañado el "motor económico" de Israel, que es el sector de alta tecnología.

Luego, una merma del Poder Judicial erosionará la defensa de las libertades personales, lo que podría conducir a una 'fuga de cerebros', advirtieron los economistas.

A largo plazo, expresaron, la concentración de poder conduce a un debilitamiento a veces irreparable de las economías públicas, consecuencia de la concentración de decisiones.

Los economistas advirtieron "enérgicamente" contra "un cambio fundamental en el sistema de gobierno de Israel y un peligro para el futuro de la economía de Israel".

La agencia de calificación crediticia S&P ya advirtió horas atrás que la reforma judicial podría tener graves consecuencias para la calificación de Israel, en lo que coincidió el profesor Karnit Flug, vicepresidente del Instituto de Democracia de Israel y ex gobernador del Banco de Israel, al hablar con The Jerusalem Post:

Según la experiencia de algunos otros países que fueron en la misma dirección, si el gobierno sigue adelante con la reforma judicial como pretende, definitivamente tenemos un mayor riesgo de reducir nuestra calificación crediticia soberana.

Yair Lapid, líder de la oposición pero alguna vez aliado de Netanyahu, reflexionó:

“La conferencia de prensa histérica y sudorosa de Netanyahu no deja lugar a dudas: Bibi es débil y sabe que está causando un daño severo a la economía de Israel. Todos los ciudadanos de Israel lo pagarán de sus bolsillos y será costoso”.

Otro opositor, el presidente de Unidad Nacional, Benny Gantz, escribió en Twitter:

"Él [Netanyahu] menosprecia a los manifestantes, amenaza al fiscal general y cancela al gobernador [del Banco de Israel], pero la razón para detener el golpe de Estado no es solo una caída en la calificación crediticia de Israel o que los comandantes de las FDI en el extranjero no serán defendidos [legalmente], sino que arruinará los valores básicos sobre los que se fundó el Estado de Israel."

"Netanyahu, la historia no te perdonará por tu destrucción del sistema de gobierno y la división que estás creando entre la gente. No es demasiado tarde para parar."

