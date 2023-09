Asamblea ONU: Ucrania, Palestina al tapete y embajador 'detenido'

"El pueblo haitiano no puede esperar mucho más", soltó Biden.

Del mismo modo, Biden se refirió a la problemática en su país por la droga fentanilo que acabó con más de 80.000 vidas, y propuso formar “una coalición mundial contra el fentanilo y las drogas sintéticas”.

El presidente estadounidense también habló del cambio climático, que ocasionó temperaturas récord en su Nación -y en otros tres continentes-, además de insistir ante los allí presentes la importancia de invertir para la transición energética hacia las renovables.

Olas de calor sin precedentes en China, incendios forestales en Norteamérica y el sur de Europa, inundaciones en Libia. Cuentan una historia de lo que nos espera si no reducimos nuestra dependencia de combustibles fósiles Olas de calor sin precedentes en China, incendios forestales en Norteamérica y el sur de Europa, inundaciones en Libia. Cuentan una historia de lo que nos espera si no reducimos nuestra dependencia de combustibles fósiles

En relación a la cuestión del cambio climático, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en su discurso ante la ONU apuntó contra aquellas potencias que son grandes emisoras de carbono y que representan el 70% de las emisiones mundiales.

Lula les pidió una actuación más firme por ser las más contaminantes y se mostró activo en la lucha contra la deforestación en el Amazonas, que está en la tasa más baja este verano gracias a su gestión.

" Los países ricos crecieron sobre la base de un modelo con altas tasas de emisiones de gases nocivos para el cambio climático", dijo. " Nosotros, los países en desarrollo, no queremos repetir este modelo. En Brasil ya hemos demostrado una vez y volveremos a demostrar que es posible un modelo socialmente justo y ambientalmente sostenible", cerró.

Sin embargo, el gobierno de Lula enfrenta críticas por inversiones en combustibles fósiles, incluido planes para un proyecto de perforación en mar abierto y por los productos comercializados escindidos de la deforestación, lo que le valió sanciones de la UE y un pedido del bloque para materializar pacto con Mercosur. De hecho, en declaraciones del martes, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que los países del G20, entre ellos Brasil, "deben romper su adicción a los combustibles fósiles".

Cabe destacar que en esta edición de la Asamblea de la ONU se vivió un momento tenso, cuando el embajador de Israel Gilad Erdan, fue detenido por seguridad tras que se acercó a discutir con el mandatario iraní, Ebrahim Raisi. "Me detienen a mí mientras que al carnicero de Teherán le permiten hablar libremente", dijo el israelita.

Contra la doble moral y por la causa Palestina

El líder carioca Lula Da Silva alertó ante la ONU sobre la ‘amenaza neofascista’ que está al acecho de la gobernanza del mundo. "El neoliberalismo agravó la desigualdad económica y politica que hoy asola a las democracias. En medio de los escombros surgen aventureros de extrema derecha que niegan la política", declaró.

Enfatizó que urge "romper con la disonancia entre la voz de los mercados y la voz de las calles” y que estos extremistas de Derecha abogan por un "nacionalismo primitivo, conservador y autoritario".

Lula también pidió recuperar el diálogo para garantizar la paz en el conflicto armado Rusia-Ucrania para evitar más derramamiento de sangre:

Ninguna solución será duradera si no se fundamenta en el diálogo… No habrá prosperidad sin paz. Conocemos los horrores y sufrimientos que generan todas las guerras. Promover una cultura de paz es una obligación de todos nosotros Ninguna solución será duradera si no se fundamenta en el diálogo… No habrá prosperidad sin paz. Conocemos los horrores y sufrimientos que generan todas las guerras. Promover una cultura de paz es una obligación de todos nosotros

Tal como su homólogo colombiano Gustavo Petro, Lula pidió el cese del bloqueo de USA a Cuba. “Brasil seguirá denunciando medidas como el embargo a Cuba y que se lo califique como un estado que patrocina el terrorismo ”, expresó.

En su oratoria también se refirió a la libertad de prensa y pidió por la liberación del periodista Julian Assange, preso en la cárcel de máxima seguridad inglesa Belmarsh tras filtrar información sensible a través de WikiLeaks.

“Es fundamental proteger la libertad de prensa. Julian Assange no puede ser castigado por informar a la sociedad de manera transparente y legítima”, sostuvo Lula.

Aparte de estos temas que esbozó, el mandatario brasilero acusó de que falta voluntad política mundial para resolver la pobreza y que ello debería estar en la agenda 2030.

“Tenemos que superar la resignación que nos hace aceptar como natural esta injusticia. Hay una falta de voluntad política de los que gobiernan el mundo para resolver las desigualdades. En mi país, la esperanza ha vencido al miedo. Nuestra misión es unir a Brasil y construir un estado justo, soberano, libre y alegre”, explicó.

Por su parte, el presidente de Colombia Gustavo Petro brindó un discurso en el que criticó la doble moral de la ONU por darle distinto tratamiento al conflicto en Ucrania que al de Palestina que está siendo sometida y vejada por el novato Estado de Israel.

Al respecto, Petro propuso que el bloque de la ONU convoque a 'conferencias de paz' como modelo para acabar "con estas guerras y otras": les restregó en la cara que los que critican la invasión rusa a Ucrania, han hecho exactamente lo mismo.

“Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos, les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina”, expuso.

Luego argumentó que su propuesta de conferencias "enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros".

"Nos hemos dedicado a la guerra, nos han convocado a la guerra, a Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate; se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que ahora hablan de luchar contra invasiones", sentenció el jefe de Estado colombiano ante la mirada de los líderes de ex países colonialistas y que han invadido Medio Oriente como supuestos ‘veedores de la paz’.

"Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelenski, son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina", cerró.

