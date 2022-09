30/09, día clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania

Los referéndums en las regiones de DPR, LPR, Kherson y Zaporozhye comenzaron el viernes 23/09.

De acuerdo a una encuesta previa, el 87% de los residentes en Donbas, el 80% de la población en Zaporozhye y el 69% en Kherson participarían en la votación.

Según la consultora VTsIOM, el 97% de los encuestados puede votar por unirse a Rusia en Donbas, el 89% en Kherson y 87% en Zaporozhye.

duma.jpg Duma Estatal, en Moscú.

Directiva

El sábado 24/09, Vladimir Putin firmó un decreto que excluye a los estudiantes de incorporarse a las fuerzas armadas. Esto es asi porque permite un aplazamiento del servicio militar obligatorio. Es para estudiantes tanto de tiempo completo como de tiempo parcial. El documento está publicado en el sitio web del Kremlin.

"Se otorga un aplazamiento del servicio militar obligatorio para la movilización a los estudiantes que estudian formas de educación a tiempo completo y a tiempo parcial en programas educativos acreditados por el estado de educación secundaria vocacional y superior en organizaciones educativas estatales, en organizaciones científicas y que reciben educación en el nivel adecuado por primera vez", explica el texto.

El 21/09, el Presidente anunció una movilización parcial. Según el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, es necesario apoyar el control de los 1.000 km. de la 'línea de contacto' con las fuerzas ucranianas, y la protección de los 'territorios liberados' (por ser rusofonos, en Moscú se los considera 'liberados'. Dato: Odesa tambien es de mayoría rusófona pero no se encuentra, por ahora, bajo acecho separatista).

La Dirección Principal de Organización y Movilización del Estado Mayor General había informado que, de acuerdo con la ley, los ciudadanos menores de 35 años, los oficiales subalternos hasta 50 años, los oficiales superiores hasta 55 años están sujetos al la convocatoria.

Ahora se excluyó a los estudiantes.

En total, se espera llamar a 300.000 reservistas, el 1% del recurso total de movilización.

Serguéi Shoigú, ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, cuestionado ministro de Defensa de Rusia.

Lo que vendrá

Interesante entrevista de Kirill Kurbatov al coronel Gennady Alekhin para la web Ukraina, de Moscú. Algunas respuestas de Alekhin sobre lo que vendrá:

## "Se explicó claramente que los jóvenes con experiencia en combate están sujetos a movilizaciones parciales, en función de los objetivos y tareas que sdecida el Estado Mayor. En primer lugar, se trata de artilleros, conductores de tanques y cañones autopropulsados, francotiradores, lanzagranadas y simplemente conductores, dado que durante esta campaña esta especialidad ha cobrado una importancia clave. Es decir, en primer lugar, se movilizará a personas con experiencia en combate que hayan expresado realmente su deseo de participar durante 6 meses."

## "No olvide que solo se convocará el 1% de todo el potencial de movilización de Rusia. Porque la longitud del frente es de más de 1.000 kilómetros. Hay que fortalecer la retaguardia, las cadenas logísticas y las locaciones en un determinado sector, porque donde se adelgaza, se rompe. Por lo tanto, la movilización parcial tiene como objetivo fortalecer las fuerzas y los medios de nuestras tropas en la zona NVO (N. de la R.: Donbas). No tengo ninguna duda de que tomaremos medidas ofensivas, por lo que nuestra agrupación se verá fortalecida. Hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo, hemos estado esperando esto durante mucho tiempo."

## " Sí, hay que admitir que en la dirección de Kharkov cometimos errores de cálculo tácticos que el enemigo pudo aprovechar. Tuvo un acierto táctico, pero ahí no hay derrota. Estos son nuestros fracasos temporales. Naturalmente, una persona con un arma, que pasó por esto, que resultó herida o perdió a un amigo, tiene el deseo de vengar tanto a su camarada como cstigar a quienes cometieron errores de cálculo. Esto es típico incluso para los generales. Pero este impulso por recuperar las posiciones perdidas sólo da fuerza a las tropas. Te lo digo desde mi propia experiencia de participación en el conflicto del norte del Cáucaso."

## "Por supuesto, estas son emociones. Las emociones bajarán, y luego volverá a ellos un cálculo sobrio sobre cómo corregir los errores. Lo más importante, su espíritu de lucha no se ha secado. (...) Y cuando la gente vea que les llegan refuerzos, que se acumulan fuerzas y que el Presidente mantiene contacto con las tropas (Putin llamó la atención sobre el complejo militar-industrial y exigió asistencia en uniformes y equipos), entenderán que no serán abandonados y que se completará la tarea asignada."

artilleria.jpg Rusia ya prepara la recontraofensiva.

Estrategia

Otra entrevista fue la de Yuri Knutov a Alejandro Svetlov, director del Museo de las Fuerzas de Defensa Aérea, Yuri Knutov.

Aquí algunas consideraciones:

## ""Creo que será necesario enmendar la Constitución de la Federación Rusa. Una vez que se completen estos procedimientos, las nuevas regiones pasarán a formar parte de Rusia."

## ""Esto ya está cambiando por completo la situación en el frente, porque habrá una guerra contra Rusia, habrá bombardeos en el territorio de Rusia, morirán ciudadanos de la Federación Rusa y la reacción de nuestro lado debería ser diferente. Es decir, debería ser al menos una operación antiterrorista, o tal vez incluso militar."

## ""APuede haber varias opciones, creo que no se debe llegar a declarar la guerra, pero se debe potenciar al máximo el grado de operación especial y contraataque militar a las provocaciones en ciudades pacíficas."

## ""La respuesta de nuestra parte debería ser mucho más dura, más efectiva y más seria para completar la liberación de Donbass lo más rápido posible. Y crear una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera con Rusia, que es de al menos 100 kilómetros."

## ""La escala del impacto es completamente diferente. Si hoy, digamos, 4 aviones despegan, serán tal vez 40 aviones, y si hablamos de misiles, no 5 a 7 misiles, sino 30 a 40 misiles por ataque. De eso estamos hablando. Ahora nos estamos moviendo lentamente, gradualmente, salvando la vida de nuestros soldados. Luego, con una concentración adecuada de recursos en las direcciones principales, todo esto puede suceder mucho más rápido y de manera más eficiente."

## ""Teniendo en cuenta que tenemos un frente de unos 1.000 kilómetros, las medidas para aumentar el tamaño del ejército ruso pueden conducir no solo a un avance gradual, sino también a lograr avances en el cerco del enemigo, seguido de su liquidación o rendición."

## ""Es necesario contener la ofensiva en la región de Kherson, Ugledar, Zaporozhye, Krasny Liman. Si tomamos Artemovsk y Soledar, estamos empujando al enemigo allí lenta y confiadamente, de manera constante. Este es un momento positivo. En otras direcciones, es necesario mantener la defensa, desgastar al enemigo, sangrarlo, recolectar reservas e infligir varios golpes dolorosos."

Luego ocurrió el siguiente fragmento de diálogo:

-¿Se pueden dar grandes golpes a las infraestructuras de transporte y energía?

-Sí, se pueden aplicar inmediatamente después de la admisión de nuevas repúblicas en Rusia. Esto se puede hacer ahora, sin esperar y sin posponer para mañana. Esto permitiría contener la transferencia de tropas y municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Impacto en infraestructura, puentes ferroviarios, estaciones, túneles, depósitos de petróleo, instalaciones de almacenamiento de combustible. Esto permitirá frenar el paso de tropas, refuerzos y municiones, y esto aliviará la situación en los frentes, además de proporcionar las condiciones previas para que nuestras tropas pasen a la contraofensiva.

-Entendí correctamente, ¿todavía no vamos a declarar la guerra a Ucrania?

-Yo creo que no lo haremos, porque esto nos exigirá movilizarnos en todos los ámbitos de la vida, incluida la economía, como ya he dicho. Esto puede percibirse como una escalada de las hostilidades y una razón para la intervención directa de los países de la OTAN en el conflicto de Ucrania. Ya está ahí, es directo, pero aún no oficialmente. Allí los miembros de la OTAN pueden intervenir oficialmente.

-Solo quería preguntar si un referéndum y la adhesión de 4 regiones a la Federación Rusa podrían eventualmente conducir a la introducción de tropas de la OTAN, ¿tal vez Polonia o algún otro?

-Creo que es poco probable que la OTAN vaya a por ello. Polonia ya ha enviado tropas a Ucrania, en realidad hay unidades de combate allí, las fuerzas especiales polacas operan simplemente bajo la apariencia de PMC. Durante la operación Jarkov, el 30% del personal militar eran representantes de los países de la OTAN. Y no tanto mercenarios voluntarios, sino, en primer lugar, fuerzas especiales de la OTAN, que simplemente estaban vestidos como militares de PMC, por lo que lucharon de esta manera.

