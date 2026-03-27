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"HARTO DE TODO Y DE TODOS"

Roberto Funes Ugarte generó preocupación mediante un fuerte e inesperado mensaje

El conductor Roberto Funes Ugarte realizó una contundente reflexión sobre su presente personal y profesional al renegar de decisiones que tomó en el pasado.

27 de marzo de 2026 - 12:57
Roberto Funes Ugarte generó preocupación por medio de un fuerte e inesperado mensaje.

Roberto Funes Ugarte generó preocupación por medio de un fuerte e inesperado mensaje.

Foto: Instagram @robertito_funes 27/03/2026

El conductor Roberto Funes Ugarte generó preocupación tras publicar un fuerte descargo en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, compartió una reflexión existencial en la que dejó entrever su malestar personal y profesional, encendiendo las alarmas entre sus seguidores.

En la imagen difundida, se lo ve mirando hacia arriba, pensativo, acompañado de un párrafo contundente: “Un poco harto de todo y de todos. Evidentemente tendría que haber elegido otra profesión u oficio. O haberme quedado en Europa a trabajar en vez de volver en 2008. El manoseo argento me superó".

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Roberto Funes Ugarte usó las redes para lanzar un contundente mensaje.

Roberto Funes Ugarte usó las redes para lanzar un contundente mensaje.

El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente cosechó reacciones de apoyo y preocupación. Sin embargo, el conductor no brindó detalles concretos sobre los motivos de su malestar, lo que generó aún más incertidumbre en torno a su presente. En su descargo, también dejó entrever cierto arrepentimiento por haber dejado tierras europeas para continuar su carrera en Argentina.

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Rocío Marengo finalmente se quedó con el espacio que pretendía por Roberto Funes Ugarte

De todos modos, es preciso recordar que Fabián Doman no desembarcará en la pantalla de El Nueve para satisfacción de Roberto Funes Ugarte debido a que las autoridades del canal finalmente se inclinaron por Rocío Marengo.

La artista se quedó con el horario de Eugenia Tobal y del reconocido conductor con su nuevo programa de dos horas por cuestiones presupuestarias.

"Estoy re sorprendida por cómo hablan todos los colegas de mí. Es un halago enorme, y miro para atrás y tengo que tener mi autoestima arriba y decir: 'Ok, capaz que yo me lo gano por lo que sembré en todos estos años'. Pero no podemos dejar de pensar en otros compañeros que se quedaron sin el espacio", dijo en diálogo con Intrusos.

Y ante el malestar del periodista por el cambio a último momento, agregó: "Puedo entender lo que siente cada persona, me puedo poner en los zapatos de cada uno. Pero no sé como fueron las cosas, quizás ya lo sabía. Hay cosas que me entero por la prensa. Yo estoy pendiente de lo que pasa con mi programa".

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