Roberto Funes Ugarte generó preocupación mediante un fuerte e inesperado mensaje

La artista se quedó con el horario de Eugenia Tobal y del reconocido conductor con su nuevo programa de dos horas por cuestiones presupuestarias.

"Estoy re sorprendida por cómo hablan todos los colegas de mí. Es un halago enorme, y miro para atrás y tengo que tener mi autoestima arriba y decir: 'Ok, capaz que yo me lo gano por lo que sembré en todos estos años'. Pero no podemos dejar de pensar en otros compañeros que se quedaron sin el espacio", dijo en diálogo con Intrusos.

Y ante el malestar del periodista por el cambio a último momento, agregó: "Puedo entender lo que siente cada persona, me puedo poner en los zapatos de cada uno. Pero no sé como fueron las cosas, quizás ya lo sabía. Hay cosas que me entero por la prensa. Yo estoy pendiente de lo que pasa con mi programa".

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