El conductor Roberto Funes Ugarte generó preocupación tras publicar un fuerte descargo en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, compartió una reflexión existencial en la que dejó entrever su malestar personal y profesional, encendiendo las alarmas entre sus seguidores.
"HARTO DE TODO Y DE TODOS"
Roberto Funes Ugarte generó preocupación mediante un fuerte e inesperado mensaje
El conductor Roberto Funes Ugarte realizó una contundente reflexión sobre su presente personal y profesional al renegar de decisiones que tomó en el pasado.
En la imagen difundida, se lo ve mirando hacia arriba, pensativo, acompañado de un párrafo contundente: “Un poco harto de todo y de todos. Evidentemente tendría que haber elegido otra profesión u oficio. O haberme quedado en Europa a trabajar en vez de volver en 2008. El manoseo argento me superó".
El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente cosechó reacciones de apoyo y preocupación. Sin embargo, el conductor no brindó detalles concretos sobre los motivos de su malestar, lo que generó aún más incertidumbre en torno a su presente. En su descargo, también dejó entrever cierto arrepentimiento por haber dejado tierras europeas para continuar su carrera en Argentina.
Es preciso recordar que hace algunos días el reconocido conductor había denunciado semanas atrás el presunto robo de un proyecto televisivo, que finalmente habría quedado en manos de Fabián Doman. Aunque el ciclo jamás se concretó, el hecho podría haber influido en su estado actual, en medio de un escenario profesional que, según su inesperado descargo, lo tiene profundamente desencantado.
Rocío Marengo finalmente se quedó con el espacio que pretendía por Roberto Funes Ugarte
De todos modos, es preciso recordar que Fabián Doman no desembarcará en la pantalla de El Nueve para satisfacción de Roberto Funes Ugarte debido a que las autoridades del canal finalmente se inclinaron por Rocío Marengo.
La artista se quedó con el horario de Eugenia Tobal y del reconocido conductor con su nuevo programa de dos horas por cuestiones presupuestarias.
"Estoy re sorprendida por cómo hablan todos los colegas de mí. Es un halago enorme, y miro para atrás y tengo que tener mi autoestima arriba y decir: 'Ok, capaz que yo me lo gano por lo que sembré en todos estos años'. Pero no podemos dejar de pensar en otros compañeros que se quedaron sin el espacio", dijo en diálogo con Intrusos.
Y ante el malestar del periodista por el cambio a último momento, agregó: "Puedo entender lo que siente cada persona, me puedo poner en los zapatos de cada uno. Pero no sé como fueron las cosas, quizás ya lo sabía. Hay cosas que me entero por la prensa. Yo estoy pendiente de lo que pasa con mi programa".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Se duplicó la cantidad de jubilados que trabajan en la era Milei
La PSA ingresó en la TV Pública para buscar contratos de Marcelo Grandío
Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza
Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva
Adornigate: Declaró el broker y confirmó que el viaje de regreso lo pagó el amigo del jefe de Gabinete