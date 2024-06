Prensa atacada en el Congreso: Agresiones de la policía y móviles vandalizados

Algunas horas después, otro cronista de C5N, Diego Fernández, fue gaseado por la policía cuando se encontraba en medio de una concentración.

Pedradas contra móvil de A24 y sospechas de infiltrados

Un equipo de la señal del Grupo América fue vandalizado con piedras e incluso sufrió el robo de su grupo electrógeno. Así lo reveló Facundo Pastor en el mediodía de hoy (jueves 13/6).

"Fue atacado el móvil de nuestro canal", afirmó el conductor, quien luego pasó a describir las imágenes que se mostraban en pantalla: "Ese móvil blanco es el el de América. Mirá esto, ¿quiénes son?".

Atacaron a pedradas a un móvil de América y A24. pic.twitter.com/tzVzc8c6gl — TeleBizarra (@TeleBizarra) June 13, 2024

"Es la pregunta, y me parece que está bueno también entrar ahí. Son unos 'cabezas', claramente. Y no sabés si responden a servicios de inteligencia y son infiltrados o son cabezas y nada más, o están mezclados también", sostuvo su compañera Catalina de Elía.

"La idea de la infiltración, de la vuelta de la democracia para acá, en las marchas es algo recurrente. Siempre hay infiltrados, yo creo que hay un poco de todo. Hay enardecidos, hay gente completamente inadaptado, hay gente rota fuera del sistema", adhirió Pastor, y entonces De Elía concluyó:

Y hay infiltrados, hay de todo. Los infiltrados probablemente hayan cambiado el sentir popular de lo que estaba pasando afuera. Ahora bien, también tenías responsables agitando que haya lío, de un lado y del otro, tanto en el accionar violento de las fuerzas de seguridad como en algunos dirigentes políticos Y hay infiltrados, hay de todo. Los infiltrados probablemente hayan cambiado el sentir popular de lo que estaba pasando afuera. Ahora bien, también tenías responsables agitando que haya lío, de un lado y del otro, tanto en el accionar violento de las fuerzas de seguridad como en algunos dirigentes políticos

La angustia del periodista de Cadena 3: "No puede haber gente tan malvada"

El periodista Orlando Morales de Cadena 3 sufrió el incendio de su móvil y se quebró en diálogo con TN. El hecho ocurrió a 200 metros de las puertas del edificio legislativo cerca de las 16:30, cuando la tensión ya había subido otra vez fuera del Congreso.

"Esto es angustiante: no quiero un país así para mis hijos": así se quebró Orlando Morales, el periodista de Cadena 3 al que le prendieron fuego el móvil. "No puede haber gente tan malvada: vos podés pensar de una forma, yo de otra... pero hay que dialogar", subrayó pic.twitter.com/kWyC2bfSLw — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 12, 2024

Mientras su herramienta de trabajo se incendiaba, el periodista accedió a hablar con el canal de noticias del Grupo Clarín. "Estoy muy angustiado porque tengo dos hijos, uno de 11 y uno de 9, y yo no quiero un país como este, así", afirmó Morales ante las cámaras.

Hoy me tocó a mí y al móvil, aunque el móvil la empresa lo va a recuperar, pero no puede haber gente tan malvada, tan mala. Vos podés pensar de una forma y yo de otra, hay que hablar, dialogar, no actuar de esta forma. Esto hace mucho mal y yo no quiero un país así para mis hijos ni para los os hijos de los argentinos. Yo quiero un país en paz Hoy me tocó a mí y al móvil, aunque el móvil la empresa lo va a recuperar, pero no puede haber gente tan malvada, tan mala. Vos podés pensar de una forma y yo de otra, hay que hablar, dialogar, no actuar de esta forma. Esto hace mucho mal y yo no quiero un país así para mis hijos ni para los os hijos de los argentinos. Yo quiero un país en paz

"Estemos en paz, que sea un país libre donde, que piense lo que se piense pero con respeto, no como estos tipos. Estando yo que me saquen sacaron, que me den vuelta el móvil, que me lo quemen. Desde el año 1992 que estoy en Buenos Aires, que estoy en la calle cubriendo de todo, y nunca me pasó esto. Me pasó a mí, le podría haber pasado a cualquiera", cerró el periodista.

Un fotoperiodista baleado por la policía

El fotógrafo freelance Mariano Dalaison resultó herido luego de recibir un balazo de goma en la frente mientras cubría los acontecimientos en el Congreso.

Disparan a los ojos de los fotógrafos. Testimonio de Mariano Dalaison, herido en la cobertura de rechazo a la Ley Bases.

Abril Flores pic.twitter.com/I1NrtzLZkJ — El Grito del Sur (@Grito_delSur) June 12, 2024



Abril Flores pic.twitter.com/I1NrtzLZkJ — El Grito del Sur (@Grito_delSur) June 12, 2024

En diálogo con el medio El Grito del Sur, Dalaison indicó:

Estaba registrando la represión que había en el Congreso y de repente una bala de goma me pegó en medio de los ojos, por suerte no me sacó ninguno. Estoy bien, tuve ayuda de las postas médicas Estaba registrando la represión que había en el Congreso y de repente una bala de goma me pegó en medio de los ojos, por suerte no me sacó ninguno. Estoy bien, tuve ayuda de las postas médicas

