En la noche del martes (11/11) Ofelia Fernández estuvo como invitada en el ciclo que conducen Ernesto Tenembaum y María O'Donnell por el canal de streaming C+ y aprovechó para referirse sobre la división actual que hay en el peronismo al realizar un filoso análisis al respecto.
FILOSO ANÁLISIS
Ofelia Fernández se quejó de la división en el peronismo y explicó: "Está peleado con su época"
Además, por otro lado, la exlegisladora porteña Ofelia Fernández aprovechó el streaming para advertir acerca de la salud mental en los más jóvenes.
"El peronismo está peleado con su época", señaló tajante bajo la atenta mirada de los conductores. "Ahora estamos en una versión conservadora, me parece a mí. Divorciada de su realidad", sumó picante la exlegisladora porteña, de 25 años.
Asimismo, recordó el video protagonizado por el presidente Javier Milei en el que arrancaba papeles de una pizarra señalando qué ministerios debían dejar de exisitir al grito de "afuera": "Nosotros tenemos que preocuparnos por no estar pudiendo nombrar qué políticas públicas son impresindibles en esos ministerios no existentes, sino por existir".
"Nadie quiere reproductores del status quo porque el status quo está roto y está haciendo sentir mal a todo el mundo. Sea más o no cierto, en algunas cosas. Pero es así. Entonces hasta que no presentemos una continuidad alternativa, una disrupción más que una continuidad, una profunda disrupción alternativa igual de radicalizada pero totalmente, digo, conectada con la época y en dónde cruje, imposible para mí", explicó seriamente.
La advertencia de Ofelia Fernández sobre la salud mental de los jóvenes
En otro momento de la entrevista Ofelia Fernández aprovechó para advertirles a los conductores que las personas de su generación suelen medicarse sin la autorización de especialistas.
"Estamos muy jodidos, estamos todos re locos. Te juro, con mis amigos no lo podemos creer. Y no somos las personas que más difícil la tienen", indicó.
Y siguió: "O sea, hay un clima de verdad medio hostil. Lo de la medicación psiquiátrica, de verdad, casi ninguno de mis amigos que se medica tiene un psiquiatra".
"Empezemos a mirar este problema y nombrarlo políticamente porque evidentemente a nadie le está dando para resolverlo a solas", expresó.
