Ofelia Fernández se quejó de la división en el peronismo y explicó: "Está peleado con su época"

La advertencia de Ofelia Fernández sobre la salud mental de los jóvenes

En otro momento de la entrevista Ofelia Fernández aprovechó para advertirles a los conductores que las personas de su generación suelen medicarse sin la autorización de especialistas.

"Estamos muy jodidos, estamos todos re locos. Te juro, con mis amigos no lo podemos creer. Y no somos las personas que más difícil la tienen", indicó.

Y siguió: "O sea, hay un clima de verdad medio hostil. Lo de la medicación psiquiátrica, de verdad, casi ninguno de mis amigos que se medica tiene un psiquiatra".

"Empezemos a mirar este problema y nombrarlo políticamente porque evidentemente a nadie le está dando para resolverlo a solas", expresó.

