Mujeres periodistas y un recuerdo horrible

En América latina, 3 de cada 4 mujeres periodistas han sufrido algún tipo de acoso sexual durante su carrera profesional.

Recuerdos

Carolina Ponce de León

La periodista de Radio Universidad, San Miguel de Tucuman, presentó una denuncia ante la Justicia tras el ataque que sufrió el domingo 14/11 cuando cubría las elecciones legislativas generales en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Tucumán, donde fue “encerrada por 3 personas” que la manosearon.

A raíz de su testimonio, una colega, Mariana Romero, contó una experiencia similar ocurrida durante la cobertura de las PASO.

“Una persona me metió la mano por adelante, otra por atrás, yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco”.

María Julia Olivan

Ella denunció que tuvo situaciones de acoso laboral cuando inició su carrera.

La directora del sitio Border Periodismo, dijo “fue acoso sexual. Yo no lo denuncié en su momento. Terminé saliendo de esa productora pero fue una experiencia fea, no me gustó. En ese momento nadie lo denunciaba y terminas pensando si fue algo que hiciste vos, se genera una confusión muy grande”.

Silvia Pérez Ruiz

Carolina Servetto

El senador nacional tucumano José Alperovich (con licencia en su cargo desde hace varios años por una denuncia de abuso sexual contra una sobrina suya, protagonizó una repudiable escena de acoso durante una entrevista televisiva que le hizo la periodista local Carolina Servetto.

El entonces candidato a gobernador cosificó a la mujer, a quien se la notó incómoda durante todo el reportaje.

Alperovich acosador

Romina Manguel

La periodista de A24 aseguró que fue acosada en la propia mesa de 'Animales Sueltos', del canal América, del multimedios.

"Ha venido acá un invitado que me ha acosado sistemáticamente. Estuvo sentado en esa mesa. Ese día, Tato Young se quedó al lado mío hasta que me tomé un taxi. Cuando lo vi le conté a Tato y él no me dejó sola un segundo", denunció la periodista.

Silvia Fernández Barrio

Ella contó el humillante momento que debió pasar mientras realizaba la cobertura del más grave atentado ocurrido en Argentina.

"Me tocaron el traste, literalmente”, recordó.

"Cuando vi la noticia al aire casi me desmayo, tardé mucho en verlo. Yo nunca entendí por qué las mujeres violadas no lo denunciaban, pero por primera vez sentí esa vergüenza que siente una mina que fue acosada".

Laly Cobas

La recordada periodista de Telefe sufrió acoso sexual durante una conferencia de prensa del ex gobernador de Catamarca, Ramón Saadi, durante la investigación del crimen de María Soledad Morales.