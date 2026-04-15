Marcos Victorica:"Ya no es ideología, el acceso al poder depende del uso de la tecnología"

Es rescatable en su análisis la invitación a repensar el valor del capital. En un mundo donde los activos físicos pueden valer "0" de la noche a la mañana, el conocimiento y la capacidad de adaptación se convierten en la moneda de cambio.

Para Argentina, esto debería representar -dice Victorica- una paradoja optimista: la subcapitalización del país, que históricamente ha sido un lastre, podría ser hoy una ventaja competitiva.

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Profundicemos: al no tener el peso de un stock de capital que defender (y que ya es obsoleto en términos de tecnología), podría ocurrir salto directo hacia la Economía del Conocimiento.

Obvio que muchos dirán que es una tesis muy optimista al límite de voluntarista. Pero es oportuno y necesario debatirlo.

Otro aporte de la entrevista fue que Victorica aportó una autocrítica necesaria al movimiento liberal argentino.

Al separar el liberalismo del conservadurismo moral y el clasismo, propone una agenda que no solo busque el equilibrio fiscal, sino que entienda la necesidad de empatía social y bienestar humano.

Es cierto que estos conceptos parecen muy alejados de Javier Milei, quien -para Urgente24- se caracteriza por su ausencia de empatía pero Victorica eligió el optimismo pragmático: el futuro es inevitablemente tecnológico, aunque su éxito dependerá de cuán humana resulte nuestra respuesta política.

marcos victoria1 Marcos Victorica. FOTO: URGENTE24

6 conceptos:

##Tecnología sobre Ideología: Para Victorica, Trump y Milei no son fenómenos políticos tradicionales, sino los primeros líderes en comprender y utilizar la tecnología de comunicación actual, comparándolos con JF Kennedy y la televisión.

##Tasas vs. Combustible: En USA, la tasa de interés es más determinante que el precio del combustible para el elector promedio, por el peso de las hipotecas sobre el ingreso neto.

##El Fin de los Bancos y la Moneda: Según él, sin el lobby legal actual, los bancos dejarían de existir mañana por la desintermediación tecnológica. Cuestiona cuánto tiempo más durará la moneda tal como la conocemos.

##Desmitificación del Lavado de Dinero: Señala un "doble estándar" en la lucha contra el narcotráfico, indicando que el valor de la droga en origen es mínimo comparado con los $250.000 millones que genera dentro de USA.

##Inversión en "Seguridad Jurídica": Explica su negocio de bauleras (storage) no como un servicio inmobiliario, sino como una venta de "seguridad jurídica americana" para inversores latinoamericanos que buscan proteger su capital.

##La Soledad como Problema Político: Propone que el Estado debería enfocarse en la felicidad y sociabilidad de la gente (especialmente jubilados), citando modelos como el de Singapur o Inglaterra.

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