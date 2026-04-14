La empresa startup argentina, Arbusta, nacida en Rosario que combina IA con impacto social, fue elegida por un grupo de 25 estudiantes de la MBAs de la Universidad de Washington de Estados Unidos durante una gira académica por Argentina.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Arbusta: Innovación Social y Tecnología en Argentina
La startup argentina, Arbusta, se convirtió en un caso de estudio para MBAs de la Universidad de Washington de Estados Unidos.
La casa de estudios, con sede en Seattle y reconocida por su fuerte desarrollo en tecnología y negocios, visitó las oficinas de Arbusta, una empresa argentina enfocada en generar impacto social en jóvenes y al mismo tiempo potenciar el uso de los datos y la inteligencia artificial en sus clientes, en Buenos Aires.
La actividad se realizó en el barrio de Parque Patricios
La actividad se realizó de manera presencial en la sede de la compañía en Parque Patricios, dentro del distrito tecnológico porteño, como parte de una gira académica más amplia por la Argentina. Los estudiantes también recorrieron organizaciones y cámaras empresariales vinculadas a sectores como minería, petróleo, agroindustria y economía del conocimiento, con el objetivo de conocer experiencias concretas de empresas que crecen en el país.
El encuentro en Arbusta se estructuró como una exposición abierta. Tobías de Marcos, responsable de Growth, presentó la estrategia de posicionamiento, la propuesta de valor y el modelo de negocio de la compañía, basado en una doble línea de resultados: desempeño económico e impacto social. Luego, Leila Sánchez, head de People, y Mariana Ricciardi, líder de Staffing, profundizaron sobre el perfil del talento que la empresa recluta y desarrolla, así como el recorrido de formación y especialización que ofrece.
Hacia el cierre, dos líderes de equipos técnicos compartieron sus experiencias dentro de la organización, con foco en su proceso de capacitación y crecimiento profesional. La dinámica permitió a los estudiantes incorporar una mirada integral del modelo, desde su lógica de negocio hasta su implementación operativa.
El modelo Arbusta: tecnología, datos y talento en una misma estructura
El interés del grupo se concentró en el componente social de la propuesta y en las características del talento que Arbusta forma. También surgieron preguntas sobre el impacto de la automatización, los cambios tecnológicos en curso y la manera en que la compañía adapta su modelo para expandir su propuesta de valor en ese contexto.
“La propuesta de Arbusta combina crecimiento de negocio con generación de oportunidades. Buscamos demostrar que es posible escalar operaciones de datos con altos estándares de calidad y, al mismo tiempo, generar impacto en el desarrollo profesional de jóvenes”, explicó de Marcos durante la exposición.
La empresa integra Inteligencia Artificial y con intervención humana
La empresa estructura su operación sobre un esquema que integra inteligencia artificial con intervención humana. Este enfoque —conocido como “human-in-the-loop”— apunta a mejorar la precisión de los sistemas automatizados mediante validación, entrenamiento y retroalimentación constante.
En la base de ese modelo aparece uno de los principales cuellos de botella que enfrenta la industria. Según la consultora internacional McKinsey, más del 80% de las organizaciones ya implementó inteligencia artificial generativa, pero apenas un 1% considera que tuvo impacto concreto en su negocio. Al mismo tiempo, el 63% de las empresas no cuenta con datos preparados para ser utilizados en sistemas de IA, una limitación que, según proyecciones de Gartner, podría llevar a que el 60% de los proyectos de inteligencia artificial sea abandonado en los próximos años.
Frente a ese escenario, Arbusta posiciona su propuesta en torno a la gestión y procesamiento de datos como insumo crítico para el funcionamiento de la inteligencia artificial. “Tenemos una misión: ser el socio latinoamericano número uno en gestión de datos para la toma de decisiones de las empresas en la aplicación de inteligencia artificial”, sostuvo Clemencia Nicholson, CEO de la compañía.
Formación y empleo: el eje social detrás del negocio
El modelo se apoya, además, en una estrategia de formación de talento orientada a jóvenes de entre 18 y 28 años, en su mayoría sin experiencia laboral formal previa. A través de programas de capacitación técnica, la empresa entrena perfiles en herramientas como Excel, SQL, Python y análisis de datos, en un recorrido que combina aprendizaje y práctica en proyectos reales.
Según datos de la compañía, cada integrante completa en promedio 25 cursos antes de avanzar en su carrera profesional. Desde la puesta en marcha de estos programas en diciembre de 2023, Arbusta acumula más de 25.000 horas de formación.
Arbusta organiza su oferta en cuatro líneas de negocio: entrenamiento de inteligencia artificial, inteligencia de mercado, validación y gestión de riesgos, y soporte operativo. Estos servicios permiten asistir a clientes en la optimización de procesos, el análisis de información y la toma de decisiones.
Expansión regional y validación académica internacional
Actualmente, Arbusta tiene sedes en Buenos Aires y Medellín y trabaja con foco en Argentina y Colombia como mercados principales, mientras avanza sobre oportunidades en Uruguay y explora su desembarco en Brasil y México.
La compañía cuenta con el respaldo de fondos internacionales y entre sus clientes figuran empresas como Mercado Libre, Kavak, Despegar y Pedidos Ya.
El vínculo con la Universidad de Washington surgió a partir de la búsqueda de organizaciones que combinen tecnología con impacto social. En ese marco, Arbusta fue seleccionada como caso de análisis por su trayectoria de crecimiento en la última década y por su propuesta de generar valor económico junto con impacto social.
La experiencia forma parte de una práctica habitual para la empresa, que suele participar en instancias de intercambio con el ámbito académico. Según indicaron desde la compañía, este tipo de actividades continuará en el futuro como parte de su estrategia para compartir el modelo y promover nuevas formas de desarrollo empresarial en la región.
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