Arbusta: Innovación Social y Tecnología en Argentina

ARBUSTAINNOVACIONSOCIALYTECNOLOGIAENARGENTINAFOTO3 La startup argentina, Arbusta, se convirtió en un caso de estudio para MBAs de la Universidad de Washington de Estados Unidos.

El modelo Arbusta: tecnología, datos y talento en una misma estructura

El interés del grupo se concentró en el componente social de la propuesta y en las características del talento que Arbusta forma. También surgieron preguntas sobre el impacto de la automatización, los cambios tecnológicos en curso y la manera en que la compañía adapta su modelo para expandir su propuesta de valor en ese contexto.

“La propuesta de Arbusta combina crecimiento de negocio con generación de oportunidades. Buscamos demostrar que es posible escalar operaciones de datos con altos estándares de calidad y, al mismo tiempo, generar impacto en el desarrollo profesional de jóvenes”, explicó de Marcos durante la exposición.

La empresa integra Inteligencia Artificial y con intervención humana

La empresa estructura su operación sobre un esquema que integra inteligencia artificial con intervención humana. Este enfoque —conocido como “human-in-the-loop”— apunta a mejorar la precisión de los sistemas automatizados mediante validación, entrenamiento y retroalimentación constante.

En la base de ese modelo aparece uno de los principales cuellos de botella que enfrenta la industria. Según la consultora internacional McKinsey, más del 80% de las organizaciones ya implementó inteligencia artificial generativa, pero apenas un 1% considera que tuvo impacto concreto en su negocio. Al mismo tiempo, el 63% de las empresas no cuenta con datos preparados para ser utilizados en sistemas de IA, una limitación que, según proyecciones de Gartner, podría llevar a que el 60% de los proyectos de inteligencia artificial sea abandonado en los próximos años.

Frente a ese escenario, Arbusta posiciona su propuesta en torno a la gestión y procesamiento de datos como insumo crítico para el funcionamiento de la inteligencia artificial. “Tenemos una misión: ser el socio latinoamericano número uno en gestión de datos para la toma de decisiones de las empresas en la aplicación de inteligencia artificial”, sostuvo Clemencia Nicholson, CEO de la compañía.

Formación y empleo: el eje social detrás del negocio

El modelo se apoya, además, en una estrategia de formación de talento orientada a jóvenes de entre 18 y 28 años, en su mayoría sin experiencia laboral formal previa. A través de programas de capacitación técnica, la empresa entrena perfiles en herramientas como Excel, SQL, Python y análisis de datos, en un recorrido que combina aprendizaje y práctica en proyectos reales.

Según datos de la compañía, cada integrante completa en promedio 25 cursos antes de avanzar en su carrera profesional. Desde la puesta en marcha de estos programas en diciembre de 2023, Arbusta acumula más de 25.000 horas de formación.

Arbusta organiza su oferta en cuatro líneas de negocio: entrenamiento de inteligencia artificial, inteligencia de mercado, validación y gestión de riesgos, y soporte operativo. Estos servicios permiten asistir a clientes en la optimización de procesos, el análisis de información y la toma de decisiones.

Expansión regional y validación académica internacional

Actualmente, Arbusta tiene sedes en Buenos Aires y Medellín y trabaja con foco en Argentina y Colombia como mercados principales, mientras avanza sobre oportunidades en Uruguay y explora su desembarco en Brasil y México.

La compañía cuenta con el respaldo de fondos internacionales y entre sus clientes figuran empresas como Mercado Libre, Kavak, Despegar y Pedidos Ya.

El vínculo con la Universidad de Washington surgió a partir de la búsqueda de organizaciones que combinen tecnología con impacto social. En ese marco, Arbusta fue seleccionada como caso de análisis por su trayectoria de crecimiento en la última década y por su propuesta de generar valor económico junto con impacto social.

La experiencia forma parte de una práctica habitual para la empresa, que suele participar en instancias de intercambio con el ámbito académico. Según indicaron desde la compañía, este tipo de actividades continuará en el futuro como parte de su estrategia para compartir el modelo y promover nuevas formas de desarrollo empresarial en la región.

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