Los like y retuit de Milei para desmentir a Eduardo Feinmann

A su vez, “le dijo a los empresarios que sacará al 40% de los empleados públicos de un plumazo”, al igual que los planes sociales. En ese plan de shock, Milei supuestamente enviaría al Congreso la eliminación del Banco Central el 11 de diciembre de 2023 y, en caso de no aprobarse, llamaría a referendum y que lo empresarios le habrían respondido que “eso es mucha gente en la calle y peligrosidad”.

Sin embargo, Milei habló en varias oportunidades y llegó a escribir varios libros en los que claramente planteó que su plan económico no sería de shock sino de 3 generaciones.

En este marco, lo que desde La Libertad Avanza plantearon es que se está generando una sensación de que una eventual presidencia de Milei sería un verdadero caos nacional, con desempleados y Plaza de Mayo estallada.

Si bien Milei intentó no confrontar en términos personales y decidió no lanzar un comunicado oficial de LLA para desmentir ese supuesto paquete económico para no darle mayor trascendencia a algo que no considera importante, se encargó de desmentirlo desde los like y retuit en Twitter:

La pregunta es si con esto LN+ le terminó de declarar la guerra a Milei en medio de una PASO de Juntos por el Cambio que arde.

