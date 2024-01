Javier Milei vs. La Nación por una nota que "le contaron"

Tan sólo algunos minutos después de que el artículo fuera publicado, Milei arremetió contra Corradini y el medio desde su cuenta de X (ex Twitter), repitiendo el mismo accionar que tuvo para con Mercado.

image.png Luisa Corradini es periodista, políglota, socióloga, doctora en historia, especialista en geopolítica. Además, ejerce como corresponsal del diario La Nación en Europa y es una de las pocas periodistas que se encuentra cubriendo el Foro Económico Mundial de Davos.

Lo que resulta curioso del tuit de Milei es que indicó que "le contaron" lo que escribió Corradini, por lo cual podría interpretarse que, en realidad, el mandatario nunca leyó la nota.

Por otro lado, el libertario también cometió un error de cita, puesto que la periodista no describió una "sala vacía", sino que no estaba llena por completo. De hecho, esto puede ser comprobado a partir de las mismas fotos que subió Milei, donde puede observarse que, al igual que lo sostuvo Corradini, varias sillas no estaban ocupadas.

Con todo lo mencionado, sólo resta preguntarse si estas rabietas del Presidente contra la prensa serán un aspecto recurrente de su gestión o si con el tiempo dejará de hacerlas. Lamentablemente, su tensa relación con el periodismo data de hace varios años y ni siquiera estando en campaña mostró algún indicio de cambio.

Por su parte, Corradini aún no respondió ante estos dichos de Milei, pero sí ahondó en las sensaciones de los presentes en el Foro de Davos en una entrevista que le concedió Jorge Fontevecchia:

"Lo que parece haber sucedido o suceder con Milei es que está sumergido en una realidad que los europeos no entienden, no conocen y no consiguen integrar. Cuando uno trata de explicarles lo que ocurre en Argentina en este momento, cuál es la transformación de ese país durante estos años, les parece imposible. Lo contrario es real, Milei vino a hablar de un universo que no existe en Europa. En consecuencia, la gente tenía la sensación de que él vive en un mundo paralelo y, probablemente, sea cierto".

