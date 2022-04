“Yo creo que se demoró el después. No deberíamos permitir que el país siga con más planes y con más y más piquetes”, comentó el analista para concluir sobre el tema de relevancia en los medios.

image.png Acampes en la 9 de Julio que marcaron tendencia en los portales de noticias.

Por otro lado, Durán Barba, analizando las distintas figuras del gobierno, y el quiebre entre el oficialismo y la oposición, comentó:

Argentina no tiene presidente. No podemos tener un presidente que no controle las cajas del estado, que no controle la economía, eso es un caos. Debería haber un presidente que tenga una política, ya sea buena o mala Argentina no tiene presidente. No podemos tener un presidente que no controle las cajas del estado, que no controle la economía, eso es un caos. Debería haber un presidente que tenga una política, ya sea buena o mala

“Fijate que él (Alberto Fernández) tenía buenos números cuando se puso en diálogo con Larreta ni bien arrancó la pandemia. La gente tiene problemas y hambre, no le importa la ideología. La gente no quiere más bronca, la gente quiere solución a los problemas”, sentenció el consultor.

“Si uno ve lo que pasa en América Latina, se ve que la gente busca algo distinto, alguien que le solucione los problemas”, explicó Barba, dando pie así a la figura de Javier Milei, diputado que realza como protagonista y candidato para el futuro argentino.

“El (Javier Milei), es una amenaza para el sistema. El peronismo está colapsando. Milei tiene la fuerza de ser distinto”, finalizo el asesor político, que también remarcó que el diputado puede tener proyección presidencial.

image.png Javier Milei, diputado que gana el visto de la gente de cara al futuro.

A su vez, al explicar que "la gente busca candidatos que no tengan nada que ver con el sistema y la política", el consultor dijo que "hoy Macri se comporta más como expresidente y eso lo hace perder frescura, espontaneidad y ya no tiene esa travesura del candidato que bailaba y hacía chistes".

Luego, elogió al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

--------------------

Otras notas en Urgente24:

El litio en Argentina, los rusos y la guerra en Ucrania

Axel Kicillof: "No da más la situación social"

Renuncia en un área clave de Energía

Cuidado: Este aditivo está alterando las bacterias del intestino

Se marchó: A Roberto Funes se le suma otra periodista de C5N