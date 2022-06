Florencia Peña se cansó de Jorge Lanata y amenaza demandarlo

Más allá de que se mostró irónica, la conductora de América TV se sinceró respecto a las constantes críticas que recibe su ciclo de parte de Jorge Lanata. "No veo el programa. No vi nada, no tengo mala onda. Si alguien necesita ocuparse tanto de mí es porque algún problema tiene. Habla más de él que de mí", sostuvo Peña, quien más allá de las bromas, no descartó ir a la Justicia.